Carlos Alcaraz boekte bij zijn rentree op de tennisbaan een eenvoudige zege in de eerste ronde op de US Open. Toch ging het na afloop vooral over zijn opvallende uiterlijk. Een voormalig toptennisster wijst de Spaanse wereldtopper terecht.

Voor Carlos Alcaraz werd het een fijne terugkeer na bijna vijf maanden in het enkelspel op de US Open. De Spanjaard won eenvoudig van de Rus Roman Safiullin en hoort na de uitschakeling van Novak Djokovic, en het ontbreken van Jannik Sinner, tot grote favoriet in New York. Wel zal hij zich voor zijn tweede ronde wellicht iets anders moeten kleden.

'Nipplegate'

Alcaraz droeg tijdens de wedstrijd immers een vrij loszittend hemd. Telkens als hij de bal een harde klap wilde geven, werd daardoor zijn tepel zichtbaar. De 'nipplegate' leidde al tot veel reacties op sociale media. Inmiddels doet ook Eugenie Bouchard, analiste en voormalig toptennisster, een duit in het zakje.

Bouchard, die tijdens haar carrière bekend stond als 'de mooiste tennisster ter wereld', richt zich op platform X tot de jonge Spanjaard. "Ik hou van je Carlos, maar we moeten die tepel echt even verstoppen", schreef Bouchard grappend. Wel kwamen er ook positieve opmerkingen op een ander onderdeel van de nieuwe verschijning van Alcaraz.

Nieuwe haarstijl

In zijn maandenlange afwezigheid heeft Alcaraz namelijk besloten om zijn korte haar uit te groeien. Inmiddels heeft hij dan ook lange haren die hij met een haarbandje uit zijn gezicht houdt. Fans moeten gelijk denken aan zijn illustere voorganger, Rafael Nadal. Collega-tennisser Frances Tiafoe vindt het in elk geval een grote verbetering.

Afgelopen jaar maakte Tiafoe nog grappen over het gemillimeterde kapsel van Alcaraz. De lange lokken kunnen hem een stuk beter bekoren. "Ik vind zijn lange haar echt geweldig," zei de Amerikaan eerder deze week. "Ik vind het mooi."

Ook Alcaraz zelf sprak zich na afloop van zijn zege uit over zijn nieuwe haardracht. Op de vraag of hij het voorlopig zo houdt, antwoordde Alcaraz resoluut. "Tijdens het toernooi laat ik mijn haar sowieso lang. Daarna, tja, geen idee. Als ik eenmaal een kapsel heb gekozen, moet ik dat wel zo houden tot het toernooi voorbij is."