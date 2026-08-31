De rentree van Carlos Alcaraz na bijna vijf maanden blessureleed ging maandag niet ongezien voorbij op de US Open. De Spaanse toptennisser, nummer 3 van de wereld, had in de keuze voor zijn outfit een foutje gemaakt. Tijdens de wedstrijd tegen Roman Safiullin was namelijk telkens de tepel van Alcaraz te zien.

New York was duidelijk nog niet klaar voor de terugkeer van Alcaraz op de tennisbaan. Een polsblessure hield hem sinds april al buitenspel, maar op de US Open keerde hij maandagavond terug. Zijn opkomst was nog lafjes, want het stadion zat zo aan het begin van de Amerikaanse middag nog verre van vol. Maar naarmate de eerste set vorderde, werd het aantal lege plekken in Arthur Ashe Stadium ook minder. De duizenden tennisfans zagen een opmerkelijke Alcaraz.

Kledingfoutje

Hij oogde niet alleen roestig na liefst 138 dagen geen duel gespeeld te hebben, ook zijn uiterlijk viel op. Zijn rechterarm, de kant van de polsblessure, zat tot boven de elleboog ingepakt met een sleeve. Daaronder had hij zijn pols in het gips. Ook zijn haar had hij lang laten groeien en uit zijn gezicht gehouden met een haarbandje, zoals Rafael Nadal in zijn hoogtijdagen. Al worstelend nam Alcaraz afstand van tegenstander Safiullin. Dat deed hij wel met steeds hardere forehands. Bij zijn vele klappen werd de kledingfout echter ook zichtbaarder.

Hoe beter hij zijn slagen afmaakte, hoe vaker zijn tepels zichtbaar werden. Zijn bruine hemdje zat zo los om zijn lijf, dat Alcaraz steeds meer liep te plukken aan zijn shirt om het goed te doen tussen de punten door. Ondertussen werd op sociale media al flink ingespeeld op de 'nipplegate' van Alcaraz. Met diverse grappende opmerkingen was duidelijk dat het niemand was ontgaan.

Wisselen van hemdje deed Alcaraz niet. Wel bleef hij plukken, maar het leek hem ook niet genoeg te deren om er iets aan te doen. Het zal niet de bedoeling zijn om zijn tepels telkens in beeld te hebben, maar het is ook weer niet tegen de regels. Hij won eenvoudig in drie sets met drie keer 6-4 van de Rus. In de volgende ronde treft Alcaraz de Portugees Jaime Faria.

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