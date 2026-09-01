Stefanos Tsitsipas kent tot nog toe een zeer teleurstellend jaar en zakte flink op de wereldranglijst. Toch boekte hij maandag een stunt door wereldtopper Arthur Fils te verslaan op de US Open. Na afloop baarde de Griek echter opzien. Hij haalde hard uit naar de omstreden Nick Kyrgios, die onlangs positief testte op cocaïne.

De 28-jarige Tsitsipas gold enkele jaren geleden als de kroonprins van het mondiale tennis. In 2023 was hij nog slechts één zege verwijderd van de eerste positie op de ATP-ranking. De afgelopen maanden wil het echter totaal niet vlotten bij de Griek. Door een rits tegenvallende resultaten is hij zelfs afgezakt naar de 53ste plek.

Maandagavond liet Tsitsipas in New York eindelijk weer eens wat van zijn klasse zien. Tegen Arthur Fils, de nummer 10 van de plaatsingslijst, boekte hij een knappe overwinning. De eerste set ging nog met 6-4 naar de Fransman, maar daarna sloeg Tsitsipas toe. De tweede set won hij na een tie-break, terwijl hij de sets daarna eenvoudig naar zich toetrok. Uiteindelijk eindigde het duel in een 3-1 overwinning voor de Griek: 4-6, 7-6 (3), 6-1, 6-4.

'Dit had ik wel verwacht'

Toch ging het na afloop vooral over de nogal bijzondere opmerkingen die hij had over de omstreden Nick Kyrgios. De Australiër testte in juni positief op cocaïne bij een toernooi in Mallorca. Ondanks dat hij direct zijn excuses aanbood, dreigt nu een schorsing van 4 jaar en daarmee waarschijnlijk het einde van de carrière van Kyrgios. In de tussentijd geldt er een voorlopige schorsing.

Tsitsipas werd na zijn overwinning gevraagd naar de situatie van Kyrgios en hij was op zijn zachtst gezegd niet verbaasd. "Eerlijk gezegd had ik dit wel min of meer verwacht," zei hij na afloop. "Ik ben wel verrast dat het zo laat kwam."

'Daar gaan we weer'

"Kijk, om heel eerlijk te zijn: ik wist hier al van vóór de aankondiging. Ik was ervan op de hoogte," zo verklaarde Tsitsipas zich nader. "Dus wat kan ik je vertellen? Ik vertel je gewoon de waarheid. Ik wist dit allemaal al voordat er iets naar buiten werd gebracht, en toen ik het op sociale media zag, dacht ik: 'Daar gaan we weer.' Eerlijk gezegd had ik het wel een beetje verwacht." Een vrij harde uithaal dus van de Griek die het nieuwe wangedrag van Kyrgios al zag aankomen.

Mogelijk komt de harde uithaal, omdat Tsitsipas nog een appeltje te schillen heeft met de Australiër. In 2022 speelden de twee een verhitte wedstrijd in de derde ronde van Wimbledon. Tsitsipas sloeg enkele ballen recht op Kyrgios af, sloeg opzettelijk een bal het publiek in en noemde Kyrgios na afloop een 'pestkop'.

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