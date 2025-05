Fans op Roland Garros schrikken na vervelende val van geliefde toptennisser

Gaël Monfils had dinsdagavond voor heel veel plezier en vreugde moeten zorgen op Roland Garros, maar de Franse publiekslieveling zorgde al na vijf punten voor een groot schrikmoment. De 38-jarige thuisspeler viel hard in de openingsgame van zijn partij in de eerste ronde.

De avondsessie op Court Philippe-Chatrier was volledig vrijgemaakt om de spectaculaire Fransman nog een keer in actie te kunnen zien. Monfils staat garant voor schitterende punten en lange, memorabele wedstrijden, maar vreesde dat zijn rentree op het Franse gravel maar kort zou duren. De Boliviaan Hugo Dellien was bezig met zijn eerste servicebeurt bezig, toen het aan de overkant vreselijk misging.

Publiek houdt haar adem in

Monfils haalde een verre bal, gleed door, maar zijn voet bleef haken in het oranje gravel. Hij buitelde over zichzelf heen en belandde in de boarding langs het veld. Met een van pijn vertrokken gezicht bleef hij liggen, wat zorgde voor een doodse stilte op de volgepake tribunes van het hoofdveld van Roland Garros. Het publiek hield haar adem in toen Monfils richting zijn bankje strompelde. Hij riep meteen om de fysiotherapeut en de dokter.

Treurig einde aanstaande?

Tijdens de medische time-out greep de 38-jarige toptennisser met veel ongemak naar zijn hand en naar zijn knie, die allebei werden behandeld door de toegesnelde medische hulp. Na minuten van doodse stilte besloot Monfils toch weer op te staan en het te gaan proberen. Tot grote vreugde van het Franse publiek. Maar de eerste ballen tegen Bellien oogden pijnlijk en vooral zijn hand leverde problemen op. Monfils leverde meteen zijn service in en moet snel herstellen om geen treurig einde te beleven op Roland Garros.

Hand voor het gezicht

Op de tribune zaten meerdere grote namen. Zo sloeg de Amerikaanse toptennisster Coco Gauff haar handen voor haar gezicht toen ze het mis zag gaan met Monfils.

Toen ook de derde game naar Dellien ging, moest de fysio er weer bij gehaald worden en dreigt een sneue aftocht van de inmiddels nummer 42 van de wereld. Monfils is de voormalig nummer zes van de ATP-ranking en won in zijn carrière 13 titels. Hij is net zo geliefd als de ook nog actieve Richard Gasquet, alleen wil Monfils zelf nog niet aan een afscheid denken.

