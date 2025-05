Franse tennislegende (38) stelt afscheid nog even uit en mag op Roland Garros dromen van sprookjeseinde

Alles en iedereen was er klaar voor om Richard Gasquet een waanzinnig afscheid te geven op Roland Garros, maar de Franse tennislegende had andere ideeën. Op het centre court in Parijs bezorgde hij zichzelf een kans op een sprookjeseinde van zijn carrière.

Gasquet, die in 2002 al prof werd, keek al maanden uit naar zijn afscheid voor eigen publiek. Hij is inmiddels afgegleden naar plek 166 van de wereld en kreeg daardoor een wildcard van de organisatie om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. Hij mocht ook nog eens spelen op Court Philippe-Chatrier en zodoende uitzwaaien voor een volgepakt tennisstadion. Zijn tegenstander in de eerste ronde was landgenoot Terence Atmane, die zo'n veertig plekken hoger stond.

Jannik Sinner

In vier sets rekende hij enigszins verrassend af met de 15 jaar jongere Atmane, waardoor zijn afscheid nog even op zich moet laten wachten. Gasquet gaat nu met heel veel hoop kijken naar de wedstrijd van Jannik Sinner, de nummer één van de wereld. Als hij maandagavond van de Fransman Arthur Rinderknech wint, mag Gasquet tegen de Italiaan tennissen in wat zeer waarschijnlijk dan wél zijn afscheidswedstrijd wordt.

Ten koste van Carlos Alcaraz

De organisatie van Roland Garros had Gasquet tegen Atmane speciaal op de hoofdbaan ingepland, omdat er ook al voorbereidingen waren getroffen voor een uitgebreide ceremonie om het einde van de carrière van Gasquet te vieren. Dat ging ten koste van de Spaanse nummer twee van de wereld, Carlos Alcaraz. Hij werd naar baan 2 'gedegradeerd' om ruimte te maken voor Gasquet. Die had zelf nog niet zo'n zin in een laatste partij en versloeg Atmane voor een tweederondepartij tegen Sinner of landgenoot Rinderknech.

Voormalig nummer 7 van de wereld

Gasquet won in zijn carrière liefst zestien titels op de ATP-toernooi. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst haalde hij in 2007, toen hij terug was te vinden op plek zeven van de wereld. Hij won onder meer het grastoernooi in Rosmalen in 2018. Zijn laatste titel dateert uit 2023, toen hij het outdoortoernooi in Auckland (Nieuw-Zeeland) won.

