Schrikmoment op Roland Garros: arts meet bloeddruk van veelbesproken tennisster

Een schrikmomentje voor Emma Raducanu op Roland Garros. De Britse tennisster had een arts nodig om haar bloeddruk te laten meten tijdens haar wedstrijd in de eerste ronde. Raducanu ging al met pijntjes het Grand Slam-toernooi in.

Raducanu stond in de eerste set met 6-5 voor tegen de Chinese Wang Xinyu, toen zij om een time-out vroeg. Nadat haar bloeddruk en temperatuur werd opgemeten, smeerde zij ijsklontjes onder haar ogen om af te koelen. De veelbesproken tennisster gaf voor het toernooi aan dat zij last van haar rug had.

Na de time-out kon ze weer verder spelen. Ze won de openingsset met 7-5, maar Wang kwam in de tweede set langszij: 6-4. Uiteindelijk trok Raducanu aan het langste eind, door de derde en beslissende set met 6-3 naar zich toe te trekken.

Altijd in de spotlights

Raducanu haalt met enige regelmaat de headlines in Engeland. Haar carrière schoot van de grond door in 2021 als tiener én qualifier de US Open te winnen. Het leverde haar meerdere miljoenencontracten op, maar alle aandacht zorgde ervoor dat zij terugzakte in haar prestaties en op de wereldranglijst.

De afgelopen periode had Raducanu last van een stalker. Om die reden nam zij liefst vijf beveiligers in de arm, die haar op en rondom de tennisbaan beschermen. De 22-jarige tennisster werd in februari namelijk ook door haar stalker in een restaurant benaderd.

Opmerkelijk moment van haar vader

Een oude coach van Raducanu zorgde maandagochtend nog voor een opmerkelijk verhaal over haar vader, Ian. De Belgische trainer Philippe Dehaes zag in de drie maanden waarin hij Raducanu trainde de harde hand van haar vader. Dehaes - die ook toptennissters als Elise Mertens en Daria Kasatkina onder zijn hoede heeft gehad - zei nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

Alles over Roland Garros

