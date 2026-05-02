Caroline Wozniacki (35) is een van de succesvolste tennissters van deze eeuw. De Deense voormalig nummer 1 van de wereld speelde haar laatste wedstrijd eind 2024 en is inmiddels moeder van drie kinderen. Deze week dook ze op bij een feestje in de Verenigde Staten en haar uiterlijk verbaasde haar fans en volgers.

Wozniacki, die 30 titels won bij de bond WTA, is in juli 2025 voor de derde keer moeder geworden. De Deense meldde op Instagram met een foto van haar drie kinderen dat Max Wozniacki Lee is geboren en gezond is. "Onze familie kan niet gelukkiger zijn", schreef ze erbij. Wozniacki had met haar echtgenoot, voormalig basketballer David Lee, al twee kinderen.

De Deense voormalig grandslamwinnares stopte in 2020 met tennis, maar maakte in 2023 haar comeback. Na de US Open van 2024 kwam ze niet meer in actie.

Feestje

Sindsdien liet ze in het midden of ze haar racket weer zou oppakken, al zei ze wel in november vorig jaar in een podcast dat ze het nu druk zat heeft als moeder van drie kleintjes. Deze week was ze present bij een evenement van het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated en haar uiterlijk maakte duidelijk dat ze misschien geen profpartijen meer tennist, maar zich wel tot in de puntjes bekommert om haar fitheid.

In gesprek met een andere tennislegende, Serena Williams, liet ze zich op de gevoelige plaat leggen. Ze postte wat foto's op Instagram en als bijschrift schreef ze: "Sports Illustrated Race Weekend Party. Ik was zo blij dat ik kon bijkletsen met mijn beste vriendin Serena Williams." De Deense droeg een groen-wit setje dat haar buik grotendeels onbedekt liet. Het viel haar volgers op dat Wozniacki nog enorm strak in haar vel zit, met indrukwekkende biceps en een platte buik die geen enkel spoor verraadt van haar zwangerschappen.

'Eet aub iets'

"Die abs zien er piekfijn uit, Caro", schrijft iemand bewonderend. Maar sommigen hebben zelfs zorgen of Wozniacki te ver gaat met haar gewicht. "Waarom is ze zo dun?", vraagt iemand zich af. "Wat is er met haar gebeurd?", zo luidt een andere reactie. En iemand smeekt bijna: "Eet alsjeblieft iets".

Van Serena Williams is bekend dat ze een afslankmiddel heeft gebruikt, zogeheten GLP-1-medicatie. De Amerikaanse maakt ook reclame voor dat middel. Vandaar dat diverse reacties een link leggen tussen Williams' methode en het uiterlijk van Wozniacki: "Krijgt ze ook die prikken voor gewichtsverlies die Serena neemt?", zo schrijft iemand. Een ander laat dit achter: "Ze ziet er verbazingwekkend goed uit voor iemand die recent moeder werd van haar derde kind. Ik vraag me af of dit op natuurlijke wijze is gebeurd of dat ze Ozempic neemt of een ander middeltje. Daar lijkt het wel op."