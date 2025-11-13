Het is een discussie die al erg oud is in de tenniswereld, maar toptennisster Caroline Wozniacki besloot om deze week de kwestie toch maar weer eens op te rakelen. De Deense stoort zich aan het gekreun van haar collega's en stelt zelfs voor dat er een regel voor zou moeten komen.

Wozniacki, in 2018 winnares van de Australian Open, staat al ruim een jaar langs de kant doordat ze in het najaar van 2024 in verwachting raakte van haar derde kindje. Enkele maanden geleden verwelkomde ze samen met oud-basketballer David Lee een zoontje. De Deense liet afgelopen week eindelijk weer iets van zich horen toen ze aanschoof in de podcast Nothing Major van de Amerikaanse ex-tennissers John Isner, Sam Querrey, Jack Sock en Steve Johnson.

Zij waren wel benieuwd welke regelwijziging Wozniacki graag zou zien in de tenniswereld en het antwoord was duidelijk. "Er zou een decibelmeter moeten komen zodat je niet harder mag kreunen dan een bepaald niveau", stelde de voormalig nummer 1 van de wereld."Ik denk dat er een regel voor zou moeten zijn. En ook voor de lengte van de kreun. Ik denk dat het goed zou zijn. Ik was nooit een enorme kreuner en maakte nooit veel geluid als ik speelde."

Voormalig topspeler Isner vraagt zich af of die aanpassing met gejuich wordt ontvangen in het vrouwentennis: "Ik denk dat een hoop speelsters in de problemen zouden komen als je die regel invoert."

Wozniacki blijft echter bij haar punt: "Je kunt het niet goed horen wanneer iemand de bal raakt als diegene zo hard kreunt. Het is storend voor de tegenstander en ik denk dat je er als fan ook niet naar wil luisteren. De jongere generatie kan ermee beginnen om wat stiller te zijn."

Aryna Sabalenka

Zo'n regel zou waarschijnlijk in het nadeel zijn van de beste tennisster van dit moment. De Belarussische Aryna Sabalenka staat er tenslotte om bekend dat ze heel hard kreunt na haar slagen. Dat zorgde in het verleden weleens voor problemen, want op de Australian Open werd ze in 2018 het mikpunt van spot toen ze tegen thuisspeelster Ashleigh Barty speelde.

Op dat moment was de huidige nummer 1 van de wereld nog geen bekende naam en de toeschouwers waren dan ook verbaasd door haar harde gekreun. Zij begonnen haar tussen de punten na te doen en enkele keer gebeurde dat zelfs tijdens een slagenwisseling. De serieus bedoelde oproep van de umpire aan het publiek 'om tijdens de punten niet te kreunen' zorgde voor veel gelach bij de fans in Melbourne.