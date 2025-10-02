Botic van de Zandschulp heeft een pijnlijke nederlaag geleden op het masterstoernooi van Shanghai. In de eerste ronde struikelde de Nederlander over de Portugees Nuno Borges (6-7 6-7). In die partij was Van de Zandschulp zijn emoties niet de baas.

Vroeg in de eerste set liep Van de Zandschulp tegen een onnodige break aan. Bij een 2-2-stand en nadeel miste de Nederlander een ogenschijnlijk simpele bal. De frustratie droop er daarna vanaf. Van de Zandschulp lanceerde allereerst een tennisbal het stadion uit, om vervolgens met zijn racket te smijten. Die stuiterde over de omheining vlak langs wat fans af.

"Wat doe je nu?", verbaasde Andries Makkinga, de commentator van Ziggo Sport, zich. "Gelukkig raakt hij niemand, maar hij is absoluut niet happy." Van de Zandschulp had zelf snel ook door dat hij fout zat en nam polshoogte met een vrouwelijke supporter om te vragen of alles oké was - wat zo was. De Nederlander kreeg vanzelfsprekend een waarschuwing voor zijn gedrag.

Nederlaag Van de Zandschulp in Shanghai

Van de Zandschulp rechtte wel de rug, want bij 4-5 plaatste hij een rebreak. Daarna moest een tiebreak bepalen wie er op 1-0-voorsprong kwam in sets. Dat bleek de Portugees Borges. De nummer 51 van de wereld sloeg al snel een gaatje en gaf die niet meer af.

In het tweede bedrijf waren er helemaal geen breaks, waardoor er opnieuw een tiebreak kwam. Helaas voor Van de Zandschulp met hetzelfde resultaat. De Nederlander vocht zich knap terug van wat mini-breaks, maar na 2 uur en 16 minuten droop hij teleurgesteld af. Nadat hij Borges en de umpire een handje had gegeven, sloeg hij nog met zijn racket op het bankje.

Van de Zandschulp (29) kwam vorige week in Beijing nog wel tot de tweede ronde. Daarin verloor hij ook na twee tiebreaks. In Shanghai zijn Tallon Griekspoor en Jesper de Jong de andere Nederlandse deelnemers.

Prijzengeld Van de Zandschulp

Van de Zandschulp had serieus geld - en punten - kunnen verdienen als hij verder was geraakt op de Shanghai Masters. De totale prijzenpot bedraagt 7,8 miljoen euro. Nu blijft het bij 20.000 euro voor de Nederlander.