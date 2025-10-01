Een opvallend moment bij de wedstrijd tussen Adrian Mannarino en Matteo Berrettini op woensdag. De partij tussen de toptennissers werden ruw onderbroken door een vervelende fan, waardoor de umpire genoodzaakt was om de beveiliging erbij te roepen.

Umpire James Keothavong moest bij de eerste dag van de Shanghai Masters direct optreden tegen een van de supporters op te tribune. Mannarino had net de eerste set gewonnen met 7-5 en beide tennissers waren inmiddels bezig aan de tweede set, toen de umpire het spel onderbrak. Hij vroeg de beveiligers om zich naar de tribunes te begeven.

Het stond 1-1 in de tweede set, toen Keothavong wegdraaide van zijn microfoon. Maar het was duidelijk hoorbaar dat hij zei: 'Beveiliging, kunnen jullie hem er nu alsjeblieft uitzetten?' Mannarino moest een tijd wachten tot hij weer mocht serveren om de wedstrijd te hervatten.

Baldadig en onhandelbaar

Express keek mee in China en hoorde de Engelse commentator Nick Lester zeggen: "Er wordt hier aan iemand verteld om naar huis te gaan." Zijn collega Robbie Koenig voegde daar aan toe: "Ja, hij is een paar keer gevraagd om zich te gedragen. Hij is wat baldadig, waarschijnlijk blij dat het tennis nu bij hem in de buurt is. Gewoon een beetje onhandelbaar."

Ook de umpire was er helemaal klaar mee. Hij besloot dat het niet snel genoeg ging en hielp vanaf zijn stoeltje een handje mee. Hij wuifde met zijn arm naar de baldadige fan en riep: "Schiet op, schiet op!" De spelers wachtten nog even aan de zijkant, waarna Keothavong nog eens door de microfoon sprak: "Kan je alsjeblieft weggaan? Dankjewel."

Mannarino won

Omdat de toeschouwer nog altijd moeite had het stadion te verlaten, begon de rest van het publiek boe te roepen. Mannarino ging even op een sponsorbox zitten, terwijl Berrettini met zijn hand in zijn zij aan de rand van het veld stond. Uiteindelijk won Mannarino de tweede set ook, met 7-6 (7-5).

De 37-jarige Fransman kent inmiddels ook zijn tegenstander voor de tweede ronde, op vrijdag 3 oktober: de Argentijn Francisco Cerundolo.