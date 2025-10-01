Waar Tallon Griekspoor enigszins aan het stoeien is met zijn vorm, lijkt zijn vriendin Anastasia Potapova de weg naar boven te hebben gevonden. De Russische bereikte de kwartfinales van het WTA-toernooi van Beijing. Daarin zorgde ze voor een opvallend moment.

Griekspoor vloog er in het enkelspel bij de heren al na één partij uit. Met zijn Franse dubbelpartner bereikte hij wel de halve finales, waarin de Nederlander werd uitgeschakeld. Maar dat was niet wat het nieuws rondom Griekspoor domineerde. De toptennisser maakte namelijk bekend om met zijn Belgische trainer Kristof Vliegen te breken.

Vriendin maakt indruk

Griekspoors vriendin Potapova speelde haar eerste toernooi sinds de US Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Voor het eerst sinds april (WTA Madrid) wist de Russische drie partijen op rij te winnen. Potapova versloeg achtereenvolgens Katerina Siniakova, Victoria Mboko en Zeynep Sonmez. Vooral de overwinning tegen de 19-jarige Mboko was knap. Zij is de nummer 23 van de wereld.

De opleving van Potapova zorgde ervoor dat ze zich woensdag mocht melden in de kwartfinales. Daarin speelde ze tegen Linda Noskova. De Tsjechische rekende af met de opmars van Potapova: 6-2 6-4. Potapova leverde in totaal liefst zes keer haar servicegame in. Dus blijft de Russische steken bij de laatste 8, wat haar een lekker bedrag van 93.665 euro oplevert.

Spraakmakend moment Potapova

Noskova hield haar zenuwen in bedwang tegen Potapova. Ook toen de Russische een medische time-out aanvroeg bij een tussenstand van 6-2 en 5-4 in haar voordeel. Potapova kampte met problemen aan haar rechterarm en riep de fysio de baan op.

Medical time out for Anastasia Potapova



Issue with right arm / hand



Linda Noskova is about to serve for the match at 5-4 up in set 2… pic.twitter.com/inUI9kYxD4 — edgeAI (@edgeAIapp) October 1, 2025

Dat kwam haar op kritiek te staan van de Portugese tennisjournalist José Morgado. "Dit zou niet mogen worden toegestaan", reageerde hij op X. Het moment dat Potapova de time-out aanvroeg was discutabel, met haar tegenstander die op het punt stond de wedstrijd uit te serveren. Na een kort oponthoud pakte Noskova de winst.