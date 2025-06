Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz heeft zich van een zeldzame kant laten zien. De Spaanse toptennisser was zwaar gefrustreerd en deed zijn zegje bij de umpire, de scheidsrechter in het tennis. "Waarom kan je het niet stoppen?"

Alcaraz heeft nog altijd niet verloren na zijn fenomenale winst op Roland Garros. De 22-jarige tennisser opent zijn grasseizoen op het prestigieuze Queen's-toernooi in Londen. In de achtste finales won hij een marathonpartij van landgenoot Jaume Munar: 6-4 6-7 (9) 7-5.

'Ze moeten dit veranderen'

Positiviteit en sportiviteit staan vaak centraal in het spel van Alcaraz. Zelfs in de finale van het grandslamtoernooi van Parijs biechtte hij een punt voor Jannik Sinner eerlijk toe (die overigens hetzelfde deed). Maar op het gras van Londen kwam de irritatie toch naarboven.

Hij was van mening dat de tijdsklok te snel zou gaan. Een tennisser heeft een bepaalde officiele tijd om te serveren. "Ze moeten dit veranderen", vindt Alcaraz. De Spanjaard ontving een tijdsstraf nadat hij te lang zou hebben gedaan over zijn service. Hij was het hier niet mee eens en liep naar de umpire.

"Waarom? Waarom kun je het niet stoppen? Ik maakte het punt af aan het net, ik moet naar de handdoek, ik moet mijn routine doen. Ja, maar ik vraag vaak om de handdoek, ze brengen hem naar me, en toch heb ik geen tijd om ernaartoe te gaan, snap je?"

🗣️ Carlos Alcaraz voices his frustration over a time violation call at Queen’s #HSBCChampionships pic.twitter.com/vMLG7SqOjE — Tennis Channel (@TennisChannel) June 19, 2025

'Ongebruikelijke situatie'

Zelfs de Engelse commentator viel het moment op. "Dit is best een ongebruikelijk tafereel, om Alcaraz boos te noemen is misschien te sterk, maar hij was wel een beetje geërgerd. We zien dat niet vaak bij hem. Hij voelde zich duidelijk enigszins benadeeld."

De wedstrijd met nummer 54 Munar duurde liefst 3 uur en 23 minuten. En dat voor een wedstrijd over drie sets, in plaats van vijf zoals bij de grandslams. Alcaraz zag er na de winst wel de humor in. "3 uur en 30 minuten. Speelden we op klei?", schreef hij op de camera. Het zorgt voor een glimlach bij de commentatoren.

Alcaraz speelt vrijdagmiddag in de kwartfinale tegen de Fransman Arthur Rinderknech.