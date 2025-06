Een tik voor Jannik Sinner: de nummer één van de wereld is al in de tweede ronde van het grastoernooi in Halle uitgeschakeld. De nummer één van de wereld liet zich verrassen door de Kazach Alexander Bublik.

Hij ging na ruim twee uur spelen in drie sets onderuit: 6-3, 3-6, 4-6. Sinner was titelverdediger in Halle. Hij leed pas zijn derde nederlaag van dit jaar. De Italiaan verloor eerder de finale van Roland Garros en de finale van de masters in Rome, beide keren van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Alcaraz ontsnapte in het grastoernooi van Queen's aan uitschakeling in de achtste finales. De nummer 2 van de wereld won de eerste set van zijn landgenoot Jaume Munar, maar moest vervolgens de nodige breaks toestaan in de volgende twee bedrijven. Hij verloor de tweede set in een tiebreak, kwam in de derde met 4-2 achter, maar wist toch de partij nog naar zijn hand te zetten: 6-4 6-7 (7) 7-5.

Drama voor toptennisser Jannik Sinner: nummer één van de wereld verliest goede vriend (24) bij heftig ongeluk Jannik Sinner is een oude vriend van hem verloren. Tobias Tappeiner is in Italië op 24-jarige leeftijd overleden bij een auto-ongeluk. Ook hij speelde tennis op hoog niveau en versloeg Sinner in zijn jongere jaren zelfs wel eens.

Sinner kreeg onlangs een harde klap te verwerken. Een oude vriend van hem overleed afgelopen week bij een auto-ongeluk. De twee hebben samen in de jeugd met elkaar getennist. Zij zaten bij dezelfde vereniging in Bolzano.

Zeven absolute toptennissers zijn enorm lovend over 'nieuwe legendes' Jannik Sinner en Carlos Alcaraz Jannik Sinner en Carlos Alcaraz lijken de komende jaren een enorme strijd uit te gaan vechten in de top van het tennis. En de spelers die daar net onder zitten, dromen ervan om zich te meten met die twee legendes in de maak. Zeven van die toptennissers aan het woord.

De toernooien in Duitsland en Engeland moeten de tennissers voorbereiden op Wimbledon, dat op maandag 30 juni van start gaat. Daar is het prijzengeld gigantisch omhoog gegaan. Twintig toptennissers dienden een protestbrief in en kregen hun zin: voor de winnaars in het enkelspel ligt nu liefst 3,5 miljoen euro klaar. Ter vergelijking: Alcaraz kreeg voor het winnen van Roland Garros 'maar' 2,5 miljoen euro.

Deze vijf Nederlandse tennissers zijn al zeker van deelname aan Wimbledon Het ene Grand Slam-toernooi zit er nét op en de volgende staat alweer voor de deur: vanaf maandag 30 juni is het tijd voor Wimbledon. Er zijn al vijf Nederlandse tennissers zeker van deelname aan het enkelspel.

Namens Nederland doen Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp mee bij de mannen, terwijl Suzan Lamens en Arantxa Rus de eer hoog houden bij de vrouwen. Verder kunnen nog drie Nederlanders zich kwalificeren voor het enkelspel.