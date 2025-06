De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz is momenteel actief op het toernooi van Queen's. Het social media-team van de ATP maakt dan ook maar al te graag gebruik van zijn aanwezigheid. Ze nemen hem apart om nogal bijzondere vragen te stellen.

Het interview werd gedaan door Josh Berry, die tegelijkertijd allerlei tennissers imiteerde. Iets waardoor Alcaraz maar lastig zijn lag in kon houden. Het interview met de Spanjaard begon met een vraag die recentelijk het hele internet over ging: 'Wie zou er winnen: één gorilla of honderd mannen?'

De toptennisser had zijn antwoord op zie er zou winnen al snel klaar staan: "Ik geloof één gorilla". Als het echter om een kleine gorilla gaat en honderd sterke grote mannen, dan ziet Alcaraz de gorilla niet winnen.

De kip of het ei?

Vervolgens vraagt de presentator wat er eerder was, 'de kip of het ei?' Maar zo stellig als Alcaraz bij de vraag over de gorilla was, zo onzeker is hij over dit antwoord. "Ik heb geen idee", zo zegt hij. "Het is lastig om te weten."

Kiss, marry, kill-spel

Maar daarna wordt Alcaraz door Berry uitgedaagd voor het 'Kiss, marry, kill'-spel. In dit spel moet je van drie personen kiezen wie je zou zoenen, met wie je zou trouwen en wie je zou doden. Alcaraz kreeg de keuze uit Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer.

De succesvolle Spaanse tennisser zei dat hij Novak Djokovic zou doden, omdat de Serviër hem vorig jaar versloeg in de finale van de Olympische Spelen in Parijs. Verder koos hij ervoor om "met Nadal te trouwen" en om "Federer te zoenen."

De jonge Spanjaard verklaarde zijn keuze om Djokovic te "doden" door dus te verwijzen naar de nederlaag die hij tegen de Serviër leed in de finale van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hij gaf geen verdere uitleg over zijn keuze om te trouwen met Nadal en om te zoenen met Federer.

Olympisch goud

Djokovic versloeg Alcaraz afgelopen zomer in de finale na twee tiebreaks met 7-6(3), 7-6(2). Daarmee verwezenlijkte hij eindelijk zijn grootste droom: Olympisch goud.