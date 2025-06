Jannik Sinner en Carlos Alcaraz lijken de komende jaren een enorme strijd uit te gaan vechten in de top van het tennis. En de spelers die daar net onder zitten, dromen ervan om zich te meten met die twee legendes in de maak. Zeven van die toptennissers aan het woord.

Tennis TV sprak met de tennissers. Jack Draper, nummer zes op de wereldranglijst én voormalig dubbelpartner van Sinner, trapt af. "Wat ze gedaan hebben is bijzonder, ik denk dat alle spelers hen dankbaar moeten zijn dat ze tennis naar dat niveau hebben gebracht. Dit is fundamenteel en dit is wat Rafa, Roger, Andy en Novak in de loop der jaren hebben bereikt."

Daarmee doelt hij op Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray en Novak Djokovic, die de afgelopen 25 jaar de wereldtop van het tennis vormden. Holger Rune, nummer negen van de wereld, zegt over Sinner en Alcaraz: "Het is gebleken hoeveel vooruitgang tennis heeft geboekt en hoe het op dit niveau gespeeld wordt, is buitenaards. Dat geeft me enorm veel motivatie."

'Motivatie voor ons allemaal'

Alex de Minaur (twaalfde) keek vol enthousiasme naar de finale op Roland Garros, die Alcaraz uiteindelijk won. "Hun niveau laat zien wat je moet bereiken als je wilt concurreren met de besten ter wereld en wilt strijden om de meest prestigieuze titels." Daar is Taylor Fritz (vierde) het mee eens: "Ze bewijzen keer op keer dat ze op een hoger niveau zijn, en dat is een extra motivatie voor ons allemaal."

De 18-jarige Joao Fonseca, nu al de nummer 57 van de wereldranglijst, kijkt er naar uit om zich te kunnen meten met Sinner en Alcaraz. "Wat deze twee doen is goed voor het tennis, ik hoop in de toekomst tegen ze te kunnen spelen."

'Andere dimensie'

Frances Tiafoe, nummer dertien van de wereld, moest zijn glas neerzetten tijdens een brunch, omdat de finale op Roland Garros zó boeiend was. "De finale tussen Sinner en Alcaraz was inspirerend, want dat is precies waar we allemaal willen zijn. We willen allemaal Grand Slam-finales spelen tegen die twee."

Mooiste woorden van allemaal

De mooiste woorden komen misschien wel van Alexander Bublik (slechts 45e van de wereld). De bekende Kazach zei: "Ze bevinden zich gewoon in een andere dimensie. Het is een ongelooflijk spektakel om te zien en het is fijn om er op de een of andere manier bij te zijn."

Om vervolgens verder te gaan: "Ik was een beetje teleurgesteld dat ik nooit tegen Roger of Rafa heb gespeeld, maar misschien hebben we er nog twee legendes bij... Elke Grand Slam die ik zie, hoop ik dat een van de twee wint, zodat ik de kloof met de allergrootsten in de tennisgeschiedenis kan dichten. Deel uitmaken van dit nieuwe tijdperk is spannend."