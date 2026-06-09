Emma Raducanu weet eindelijk weer wat winnen is. De geplaagde toptennisster kende zeer moeilijke maanden, maar versloeg op het grastoernooi van Queen's op overtuigende wijze Anna Blinkova: 6-0, 6-3. Daarmee komt er voor de Britse een eind aan een maandenlange periode zonder overwinningen.

Voor Emma Raducanu is er dinsdag een eind gekomen aan ruim drie maanden zonder overwinning. De populaire Britse tennisster kreeg te kampen met een virusinfectie tijdens Indian Wells en lag er toen twee maanden uit. Ook haar rentree op Roland Garros viel volledig in het water. Daar verloor ze als nummer 20 op de WTA-ranking al in de eerste ronde. Veel Britse tennisfans maakten zich zorgen over haar gesteldheid. Dinsdag heeft ze eindelijk weer eens haar racket laten spreken.

Grasseizoen

In aanloop naar de volgende Grand Slam Wimbledon is het hele tenniscircus overgestapt van gravel naar gras. Iedereen probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden om uit te blinken op het heilige gras in Londen. Naast de Libema Open in Rosmalen wordt er ook gespeeld bij het toernooi van Queen's. Daar verscheen Raducanu weer eens op de baan en dit keer dus wel met succes.

In de eerste set liet de Britse zien waarom ze nog altijd een tennistopper is. Slechts iets meer dan twintig minuten had ze nodig om die met 6-0 naar zich toe te trekken tegen de Russische Anna Blinkova. Ook de tweede set was overtuigend, al pakte de Russische speelster daarin wel een aantal games: 6-3. Voor Raducanu kwam er dus een eind aan een lange droogte.

Steunbetuigingen

Na afloop was de 23-jarige tennisster tevreden. "Ik ben zo blij dat ik de wedstrijd heb gewonnen en dat ik hier weer op Queen's kan spelen," liet Raducanu optekenen aan BBC Sport. "Ik heb al een paar maanden geen wedstrijd meer gewonnen en er is geen plek waar ik dat liever had gedaan. Ik ben zo dankbaar voor de steun."

Vooral de steun die ze de afgelopen maanden ontving, deden de eenmalig winnares van de US Open zeer goed. "De mensen om me heen betekenen veel voor me en dus doe ik elke dag mijn best. Deel uitmaken van de sfeer is iets waar ik echt van geniet - ik ervaar geen negatieve druk, ik krijg er juist energie van en geniet ervan. Ik ben gewoon blij dat ik terug ben."

De lange periode zonder overwinning heeft overigens misschien wel gevolgen voor Raducanu. Zij is inmiddels gezakt naar de 42ste plek op de wereldranglijst. Daardoor is ze waarschijnlijk geen geplaatste speelster meer op Wimbledon, waardoor een pittige loting lonkt.

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