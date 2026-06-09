Alexander Zverev zit al enige dagen op een roze wolk nadat hij zondag eindelijk een grandslamtitel wist te pakken. Toch is de Duitser na zijn overwinning op Roland Garros niet overal de gevierde man. Hij besloot een interview met een bekend medium abrupt af te breken na een aantal vragen die hij niet kon waarderen.

Op zondag verbrak Alexander Zverev eindelijk de vloek die boven hem hing op Grand Slams. De Duitser staat al jaren in de mondiale tennistop, maar wist tot afgelopen weekend nooit te winnen. Nadat hij in vijf sets won van Flavio Cobolli is hij de 29-jarige eindelijk van de hatelijke nul af. Speciaal daarvoor gaf Zverev op maandag een interview aan L'Équipe, al verliep dat niet zoals gepland.

Vraag over beschuldigingen

Na een kort gesprek over Roland Garros en de blijdschap bij Zverev kreeg het interview plots een andere wending. De aanwezige journalist besloot hem te vragen naar een incident op de Australian Open van afgelopen jaar. Toen werd er uit het publiek de leus 'Wij geloven Brenda en Olya' gescandeerd. Die namen verwijzen naar twee ex-vriendinnen van Zverev, die hem hebben beschuldigd van huiselijk geweld.

Schikking en gebrek aan bewijs

Toen de Franse journalist het besloot om het over die aantijgingen te hebben, zorgde dat voor een verbaasde reactie bij Zverev. "Wacht even, ten eerste is dit niet het soort interview dat daarover gaat", aldus de 29-jarige Duitser. "Ten tweede, weet je dat de beschuldigingen vals zijn gebleken?" Zverev kreeg in 2023 een boete van 450.000 euro, maar ging in beroep. Vervolgens ging het Openbaar Ministerie, de verdediging van Zverev en zijn ex-vriendin akkoord met een schikking van 200.000 euro. Eerder werd de Duitser ook al beschuldigd van fysiek geweld. Dat onderzoek werd afgerond vanwege gebrek aan bewijs.

Nadat de journalist nog wat vragen stelde over het onderwerp was Zverev er wel klaar mee. "Ik denk dat we maar moeten stoppen, dat is beter", liet hij weten. Vervolgens eindigde het gesprek dus vroegtijdig.

Fraîchement couronné à Roland-Garros pour son tout premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev s'est confié à « L'Équipe ».



Mais l'entretien a tourné court... Interrogé sur les réserves d'une partie du public et des médias liées aux accusations de violences conjugales de… pic.twitter.com/6NOWfaWXk3 — L'Équipe (@lequipe) June 9, 2026

Winst na drie verloren finales

Zverev won dus voor het eerst een grandslamtoernooi. Eerder reikte hij in 2020 (US Open), 2024 (Roland Garros) en 2025 (Australian Open) tot de finale, maar verloor hij telkens de eindstrijd. Nu was het dus wel raak.

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