Emma Raducanu kan haar koffers alweer pakken. De Britse toptennisster is op Roland Garros direct in de eerste ronde uitgeschakeld na een frustrerende nederlaag tegen de Argentijnse Solana Sierra.

Na een dramatische eerste set, waarin ze geen enkele game won en die slechts 25 minuten duurde, knokte de Britse nummer één zich in de tweede set terug van een dubbele break achterstand om een tiebreak af te dwingen. Toch slaagde ze er niet in de comeback compleet te maken. De mondiale nummer 68 Sierra herpakte zich en won met 6-0 7-6 (7-4).

Matige voorbereiding

Het seizoen van Raducanu werd in 2026 verstoord door een ziekte na een virusinfectie, waardoor ze na Indian Wells in maart meer dan twee maanden afwezig was op de WTA Tour.

Ook haar voorbereiding op Roland Garros verliep allesbehalve ideaal. Haar nederlaag in de eerste ronde van het toernooi van Straatsburg eerder deze week was haar enige wedstrijd op gravel. Vanaf het begin was zichtbaar dat Raducanu zich niet helemaal thuis voelde op de rode ondergrond.

Al snel bergafwaarts

Sierra, die op gravel opgroeide, brak direct in de openingsgame de service van Raducanu. Vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts voor de Britse. Raducanu sloeg vijftien onnodige fouten en noteerde geen enkele winner in de eerste set, terwijl Sierra nog twee keer brak op weg naar een zogeheten ‘bagel’, een set die eindigt in 6-0.

Een zichtbaar aangeslagen Raducanu verliet tussendoor even de baan voordat ze terugkeerde voor de tweede set. Hoewel ze vroeg een game pakte, bleef Sierra dominant spelen en liep ze met krachtige forehands uit naar een 4-1 voorsprong. Een rebreak gaf Raducanu weer wat hoop. Toen ze de stand op 5-5 bracht terwijl Sierra voor de wedstrijd serveerde, begon het geloof in een comeback terug te keren.

Winst Sierra

Sierra brak echter direct terug, maar slaagde er opnieuw niet in de partij uit te serveren. Daardoor wist Raducanu alsnog een tiebreak af te dwingen. Daarin vocht Raducanu zich nog terug van 5-1 naar 5-4, maar daarna brak haar verzet definitief. Sierra trok de overwinning na een uur en 45 minuten over de streep.

Sierra neemt het in de tweede ronde op tegen de winnares van het duel tussen de Italiaanse nummer dertien van de plaatsingslijst Jasmine Paolini en de Oekraïense Dayana Yastremska.

