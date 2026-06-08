Voor toptennisser Jannik Sinner liep Roland Garros dit jaar uit op een enorme sof. De Italiaanse nummer 1 van de ATP-ranking ging er in de tweede ronde al uit, schijnbaar gehinderd door fysieke problemen. Die baren hem kennelijk zoveel zorgen, dat Sinner na die mentale klap een bezoekje aan een ziekenhuis in zijn thuisland nodig achtte.

Jannik Sinner liep naar eigen zeggen tegen een muur aan tijdens zijn verloren partij in de tweede ronde van Roland Garros. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was bij de afwezigheid van de Spanjaard Carlos Alcaraz de grote favoriet voor de titel, maar ging in de hitte in Parijs tot ieders verbazing in vijf sets onderuit tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo, de mondiale nummer 56.

"Ik werd vanochtend wakker, voelde me niet lekker en probeerde de rally's kort te houden. In het begin sloeg ik heel zuiver, heel goed, en toen liep ik gewoon tegen een muur aan", verklaarde de viervoudig grandslamwinnaar zijn inzinking in de derde set. "Ik had vandaag geen energie meer. Dat kan gebeuren. Niemand is een robot."

San Raffaele Hospital

Mundo Deportivo meldt dat Sinner zich maandag meldde in het San Raffaele Hospital te Milaan. Na zijn exit in Parijs ondernam hij een trip naar Sardinië, daarna trok hij door naar Milaan. "Hij werd daar getest nadat hij in het grandslamtoernooi in Parijs sporen van vermoeidheid en lichamelijk ongemak liet zien", schrijft de site.

Ook bij het masterstoernooi in Rome kampte Sinner met fysieke problemen. Hij won dat toernooi wel, al zat hij af en toe opvallend heftig hijgend op het bankje. Woensdag pakt Sinner de trainingen weer op. Richting Wimbledon speelt hij geen voorbereidende toernooien. Dat was al voor Roland Garros besloten.

ATP-ranking

Zverev pakte uiteindelijk de titel op Roland Garros, maar Sinner behoudt desondanks zijn eerste plek op de wereldranglijst. De Duitser blijft ondanks zijn eerste grandslamzege van zondag derde op de wereldranglijst. Hij staat nog altijd ver achter Sinner en Alcaraz. De Spanjaard liet Roland Garros vanwege een blessure aan zich voorbijgaan en mist ook Wimbledon. Op het grandslamtoernooi in Londen is Sinner titelverdediger.

Jannik Sinner ha lasciato da pochi minuti il San Raffaele di Milano, dove è arrivato questa mattina per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati, dopo il malore che gli ha causato l'eliminazione dal Roland Garros. pic.twitter.com/xIfxWyBCDr — Adnkronos (@Adnkronos) June 8, 2026

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