Paula Badosa is bezig aan een vrije val op de mondiale tennisladder. De 28-jarige Spaanse toptennisster was ooit de nummer 2 van de wereld, maar is na een teleurstellende periode flink afgezakt. Ook op het WTA-toernooi van Madrid kreeg Badosa een rechtse directe, vlak voor de ogen van haar vriendin Aryna Sabalenka.

Badosa was nog halve finalist van de Australian Open in 2025, maar daarna viel ze in de ene na de andere teleurstelling. Ze kampte met een rug- en vervolgens dijbeenblessure. Daardoor zat het vorige tennisjaar er vroegtijdig op. Tussendoor liep haar relatie met de Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas ook nog stuk.

Geplaagde Paula Badosa

Het nieuwe tennisjaar begon de huidige nummer 103 van de WTA-ranglijst ook wisselvallig. Ze gaf voor het toernooi in Madrid een openhartig interview waarin ze sprak over haar chronische rugpijn. "Ze weten niet waar ik doorheen ga", vertelde ze tegenover Tennis Insider Club over kritiek van fans.

Badosa heeft nachtenlang gehuild over haar situatie. "Soms denk ik, bij wijze van spreken, neem al mijn geld. Want het lijden kost veel meer dan dat", was de Spaanse van mening. "Als atleet of bekend persoon voelt het soms alsof je niet eens mag klagen omdat je geld verdient."

Nieuwe dreun voor gevallen toptennisster

Badosa had zich na drie nederlagen op rij bij elkaar geraapt voor het masterstoernooi van Madrid. Daar werd ze gekoppeld aan de Oostenrijkse Julia Grabher, de nummer 107 van de wereld. Badosa begon gelijk goed, door in de openingsset haar tegenstander direct te breken. Daarmee kwam ze op een 2-0 voorsprong.

Vervolgens regende het breaks over en weer, zag ook Sabalenka op de tribune. Grabher sloeg zich terug naar 2-2, maar vervolgens nam de thuisspeelster een 4-2 voorsprong. Badosa kwam ook nog op 5-3 en kreeg op eigen service twee setpoints. Die benutte ze niet. Grabher brak haar, hield vervolgens haar eigen game en ging daarna nogmaals door de service van Badosa.

Dus stond het plots 5-6. Met haar rug tegen de muur werkte Badosa een love game af. Zo kwam er een tiebreak. Daarin was de Oostenrijkse de sterkste. Toch gaf Badosa niet zomaar op. De Spaanse maakte er 1-1 van in sets door Grabher op 4-4 te breken in de tweede set. Maar doorstoten lukte allerminst. Sterker nog: in 32 minuten tijd verloor Badosa de laatste set met liefst 0-6. Dus droop ze wederom af.