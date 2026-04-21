Toptennisster Paula Badosa kreeg na een moeilijke periode in haar carrière advies van haar grote idool en landgenoot Rafael Nadal. Hij bracht de 28-jarige daarbij zo erg in verlegenheid, dat ze amper nog haar eigen naam kon zeggen.

De Spaanse Badosa gaat door een moeilijke periode. Haar resultaten stellen teleur, waardoor ze zelfs uit de top 100 van de WTA-ranglijst dreigt te vallen. Ze schakelde daarom de hulp in van tennsicoon Nadal, die in 2024 met pensioen ging. "Ik heb veel mentale en blessureproblemen gehad en een speler die echt mijn idool was sinds ik een kind ben, had dat ook. Voor mij is hij de beste in de geschiedenis van de sport", vertelt ze in Tennis Insider Club.

Goed advies

"Je weet al over wie ik het heb: Rafa. Ik heb geprobeerd om hem te benaderen en te kijken of hij me kon helpen", vervolgt ze. Dat wilde de 39-jarige Spanjaard wel doen. "Dat was geweldig. Hij was heel open en probeerde me te helpen. Het voelde heel goed. Ik heb veel inzichten gekregen." Het betekende veel voor haar om advies te krijgen van haar grote idool.

"Het was heel nuttig voor mij en mijn team. Want soms hoor je hetzelfde van het team, maar dat is niet hetzelfde als iemand waar je zo naar opkijkt", legt ze uit. "Hij heeft het ook meegemaakt. Het advies van iemand die je bewondert en respecteert neem je echt ter harte."

Verlegen

Maar het gesprek zorgde ook wel voor wat ongemak bij Badosa. "Ik was eerlijk gezegd wel verlegen. Dat zal ik altijd zijn met Rafa of een andere legende, maar bij hem vooral omdat hij ook uit Spanje komt. Maar ik dacht: ik ga het doen", zegt de nummer 98 van de wereldranglijst.

Voorafgaand aan het gesprek moest ze wel even naar woorden zoeken, zelfs haar eigen naam bleek lastig. "Ik was zo van: je naam is Pau-la, kun je normaal praten? Wat is er mis met jou?", lacht ze.