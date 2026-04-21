Paula Badosa gaat door een moeilijke periode. Na veel blessureleed is de Spaanse tennisster ver teruggezakt op de wereldranglijst en dat levert ook een hoop kritiek op van fans. Daar heeft de 28-jarige moeite mee.

Na het tennistoernooi in Dubai in februari sprak Badosa zich al uit over alle kritiek online. Er werd zelfs gezegd dat de nummer 98 van de wereld moest stoppen omdat ze zo vaak geblesseerd is. Dat gaat haar aan het hart. "Ze weten niet waar ik doorheen gaan en dat ik het elke ochtend opnieuw probeer", zegt ze erover in een interview met Tennis Insider Club.

'Je weet niet hoeveel nachten ik heb gehuild'

"Je weet niet hoeveel nachten ik heb gehuild", vervolgt ze. "Ik ben daar zelf al onzeker over. Ik wil ook niet stoppen met tennis of me terugtrekken uit een toernooi. En als ik dat dan hoor, heeft dat wel impact." Ze probeert de negativiteit te negeren, maar dat lukt niet altijd.

"Als ik verlies voel ik me al heel slecht. Dan wil ik het liefst verdwijnen. Stel je voor dat je dan al die berichten ziet die je eigen negatieve gedachten bevestigen. Dat is moeilijk", aldus Badosa. Toch wordt er vaak gezegd dat die kritiek bij het leven als topsporter hoort. "Als een atleet probeert uit te leggen waar ze onder lijden, voelt het alsof je je niet eens kan uiten."

'Neem al mijn geld'

"Je moet je gelukkig prijzen dat je er geld mee kan verdienen", doelt Badosa op het weerwoord van fans dat topsporters niet moeten klagen. "Soms denk ik, bij wijze van spreken, neem al mijn geld. Want het lijden kost veel meer dan dat. Als atleet of bekend persoon voelt het soms alsof je niet eens mag klagen omdat je geld verdient."

"Ja, we hebben geluk dat we onze droom kunnen waarmaken. Maar dat brengt ook veel druk en verantwoordelijkheden met zich mee", legt ze uit. "Dus dat is moeilijk."