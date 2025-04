Geschorste toptennisser Jannik Sinner doet bijzondere onthulling over nieuw project: 'Een heel speciale dag'

Toptennisser Jannik Sinner, de nummer één van de wereld, heeft een opvallende aankondiging gedaan op Instagram. De Italiaan is momenteel geschorst wegens overtreding van de dopingregels, maar doet wel wat moois terug voor de tenniswereld.

"Vandaag is een hele speciale dag", aldus Sinner in een video op Instagram. "Ik ben blij dat ik kan delen dat we de Jannik Sinner Foundation lanceren. Met de foundation willen we jonge kinderen de kans geven om hun dromen waar te maken."

Sinner is in de video te zien met een groep kinderen en samen hebben ze de grootste lol. Ze spelen op het voetbalveld en maken tekeningen. Vervolgens geeft de Italiaan hen nog een lesje tennis.

Voor Sinner is de foundation van belang omdat hij gelooft dat goed educatie het verschil kan maken voor kinderen. "Ik vind het een eer en een privilege dat ik jonge atleten kan steunen en ze kan zien zoals ze echt zijn. Ik weet uit eigen ervaring hoeveel verschil dat kan maken."

Dopingschorsing

De tennistopper had de laatste tijd veel tijd om aan het project te werken vanwege de schorsing die hij uitzit. In augustus 2024 werd bekend dat Sinner twee keer positief had getest op Clostebol, een verboden middel. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) oordeelde dat hij geen dopingintentie had en schorste hem niet, maar het WADA was het daar niet mee eens en ging in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Uiteindelijk kondigde het WADA in februari van dit jaar aan dat het tot een akkoord was gekomen met Sinner en dat hij een schorsing van drie maanden had geaccepteerd, op voorwaarde dat het WADA zijn beroep bij het CAS zou intrekken.

'Hart van goud'

Sinner kreeg veel kritiek vanuit de tenniswereld. Zo noemde collega Nick Kyrgios hem 'onbetrouwbaar'. De 23-jarige kreeg onlangs ook bijval van leeftijdsgenoot Jack Draper. ""Als we het hebben over hoe ik hem als persoon zie, vind ik het belangrijk dat mensen weten en begrijpen dat die jongen een hart van goud heeft en een goed mens is", zei hij. Dat lijkt Sinner met de foundation wel te bewijzen.

De schorsing van Sinner loopt af op 4 mei, dus de drievoudig Grand Slam-winnaar keert terug op de baan tijdens het toernooi van Rome, dat plaatsvindt van 6 tot 18 mei.