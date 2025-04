Tenniscollega onthult waarheid over geschorste Jannik Sinner: 'Ik vind het belangrijk dat mensen dit weten'

Toptennisser Jack Draper heeft het opgenomen voor de geschorste nummer één van de wereld, Jannik Sinner. De 23-jarige Italiaan werd gestraft na een positieve dopingtest. Draper neemt het voor hem op. "Hij verdient de haat die hij krijgt niet."

Draper, de nummer 6 van de wereld trainde afgelopen week drie dagen met zijn goede vriend Sinner. Na drie sessies bij de Tennis Club de Beaulieu in Monaco sprak de 23-jarige Draper met de Britse pers over de geschorste tennisser.

Fouten gemaakt

"Als mensen naar hem of wie dan ook vragen, zal ik de waarheid vertellen. Ik denk dat Jannik een oprecht en goed persoon is. En natuurlijk is hij een ongelooflijke speler", zegt Draper. "In deze situatie weet ik zeker dat hij van niets wist. Zo gaat het soms in het leven. Er worden fouten gemaakt."

In augustus 2024 werd bekend dat Sinner twee keer positief had getest op Clostebol, een verboden middel. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) oordeelde dat hij geen dopingintentie had en schorste hem niet, maar het WADA was het daar niet mee eens en ging in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Uiteindelijk kondigde het WADA in februari van dit jaar aan dat het tot een akkoord was gekomen met Sinner en dat hij een schorsing van drie maanden had geaccepteerd, op voorwaarde dat het WADA zijn beroep bij het CAS zou intrekken.

'Hart van goud'

Draper neemt het voor Sinner op, die veel kritiek kreeg na de schorsing. Zo noemde tennisser Nick Kyrgios hem 'onbetrouwbaar'. De Brit heeft een heel ander beeld van Sinner. "Als we het hebben over hoe ik hem als persoon zie, vind ik het belangrijk dat mensen weten en begrijpen dat die jongen een hart van goud heeft en een goed mens is. Hij verdient de haat die hij krijgt niet," benadrukte Draper, geciteerd door The Guardian.

Leren

De twee tennistoppers zijn de laatste jaren vrienden geworden en hebben elkaar berichten van steun gestuurd in moeilijke tijden. Een onbekend detail, onthuld door de Britse pers, is dat de Italiaan zijn generatiegenoot heeft leren pasta koken. Daarnaast kan Draper ook veel van Sinner leren op de tennisbaan.

"Ik zocht iemand om mee te trainen die week en ik wist dat Jannik beschikbaar was en in Monte Carlo op gravel zat, dus ik heb het met zijn team geregeld om 3, 4 dagen samen te trainen. Kijk, als je met iemand kunt trainen, dan moet je dat doen met de beste van de wereld, toch?", zegt hij. Hoewel hij lang geen wedstrijden heeft gespeeld, haalt Sinner nog steeds een 'ongelooflijk niveau'.

"Hij is heel constant en speelt uitstekend. Dat is helemaal niet veranderd. Misschien is hij een beetje roestig op bepaalde punten, maar tegelijkertijd wordt hij elke dag beter. Hoe meer punten we speelden, hoe beter hij werd," aldus Draper. "Ik heb niet veel met hem gepraat, om eerlijk te zijn. Op de baan is Jannik altijd zeer professioneel. Hij is niet voor niets nummer 1 van de wereld."

Madrid Open

Draper is momenteel in Madrid, waar hij pas in de tweede ronde in actie komt. De 23-jarige tennisser neemt het op tegen de Nederlander Tallon Griekspoor of de Tsjech Vit Kopriva.

De schorsing van Sinner loopt af op 4 mei, dus de drievoudig Grand Slam-winnaar keert terug op de baan tijdens het toernooi van Rome, dat plaatsvindt van 6 tot 18 mei.