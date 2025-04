Bizarre service laat beide toptennissters vol ongeloof achter op Masters-toernooi in Madrid

De Oekraïense toptennisster Marta Kostyuk (22) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het Masters-toernooi in Madrid. Ze versloeg de Russische Veronika Kudermetova (28) met 6-0, 4-6, 6-4, inclusief een bizarre ace in de eerste set.

Zelfs Kostyuk begreep niet hoe ze de ace voor elkaar kreeg. Tijdens de derde ronde van de Mutua Madrid Open 2025 serveerde ze op een onnavolgbare manier. De bal stuiterde twee keer in het servicevak, waardoor Kudermetova alleen maar kon toekijken.

Kostyuk raakte de bal vreemd, maar de spin was perfect, waardoor er geen verdere actie nodig was. Ongelooflijk, maar waar. Na een snelle blik naar de scheidsrechter voor bevestiging, verontschuldigde Kostyuk zich met een gebaar naar haar tegenstander.

Grote gevolgen voor gefrustreerde titelverdediger na verrassende uitschakeling in Madrid De Mutua Madrid Open krijgt dit jaar sowieso een andere winnaar dan de vorige editie. De Russische toptennisser Andrey Rublev kan de hoofdprijs in de Spaanse hoofdstad vergeten na een verrassend snelle uitschakeling.

Hoe dan?

Ze brak Kudermetova snel in de tweede game, op haar vierde breakpoint, en probeerde vervolgens haar voorsprong uit te bouwen. Dat lukte dankzij die ongewone ace, waarbij de bal door de lucht vloog als een lob en perfect landde, hoewel het er aanvankelijk op leek dat de bal buiten zou gaan.

Ondanks het winnen van de eerste set met 6-0 en een 3-1 voorsprong in de tweede set, moest Kostyuk hard vechten voor de overwinning. Na twee uur en 37 minuten was de strijd gestreden. Ze bereikte hiermee de achtste finales, haar beste resultaat in Madrid in haar zevende deelname en zesde op het hoofdtoernooi. Eerder kwam ze drie keer tot de tweede ronde.

😉A new ace style from Marta Kostyuk



📹 WTA TV pic.twitter.com/5OO7PuCxsi — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) April 27, 2025

Tweede spectaculaire ace in 2025

Het is niet de eerste keer dat Kostyuk opzien baart met haar service. In maart bereikte ze in Miami ook de achtste finales na een overwinning op de Russische Anna Blinkova (6-2, 6-1). Op matchpoint serveerde ze een underspin ace die haar de overwinning en een applaus opleverde.

Toptennisster jaagt tegenstander met opvallende actie op de kast in beladen duel De Oekraïense tennisster Marta Kostyuk heeft tijdens de Miami Open haar rivale Anna Blinkova flink op de kast gekregen. In de laatste game pakte Kostyuk de overwinning door de Russische te verschalken met een onderhandse service.

Geen hand

In beide gevallen volgde Kostyuk het protocol van Oekraïense speelsters om Russische tegenstanders niet te begroeten bij het net. Deze regel is ingevoerd na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022. Kostyuks volgende tegenstander in Madrid is opnieuw een Russische: Anastasia Potapova. Potapova leidt met 2-1 in hun onderlinge duels.