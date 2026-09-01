De Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor speelde dinsdagnacht (Nederlandse tijd) in de eerste ronde van de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. De 30-jarige Haarlemmer verloor na een verdienstelijke wedstrijd van thuisfavoriet Ben Shelton. Ondanks de vroege uitschakeling wacht de Nederlander een flinke financiële opsteker.

Griekspoor slaagde er dinsdagnacht niet in om te stunten tegen thuisfavoriet Shelton. Hoewel de Nederlander de eerste set nog knap won, mede dankzij een moeizame start van zijn tegenstander, bleek de Amerikaan vanaf de tweede set een maatje te groot. Na een verloren tiebreak in de derde set moest de Haarlemmer uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de mondiale nummer negen.

Prijzengeld

De organisatie van de US Open maakte in aanloop naar het toernooi bekend dat het prijzengeld is verhoogd tot een recordbedrag. De winnaars in het enkelspel ontvangen maar liefst 5,5 miljoen dollar (ongeveer 4,71 miljoen euro). Nooit eerder viel er op een Grand Slam-toernooi meer prijzengeld te verdienen.

Voor de 64 mannen en 64 vrouwen die in de openingsronde verliezen, ligt per persoon 140.000 dollar klaar. Dat komt neer op ongeveer 120.500 euro, een bedrag dat Griekspoor ondanks zijn vroege uitschakeling opstrijkt. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Griekspoor in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi wordt uitgeschakeld. Ook op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon vloog de Nederlander er direct uit.

Fitheid

Griekspoor verwachtte een zware kluif in aanloop naar het duel met de mondiale nummer negen. "Heel pittig. Het kan misschien niet heel veel pittiger op dit moment. Hij is iemand die extreem goed speelt op Grand Slams met een best of five format. Hij speelt in eigen land, maar aan de andere kant denk ik dat hij ook liever een andere loting had gehad. Ik zal niets te verliezen hebben en de druk zal volledig op hem liggen", vertelde hij tegen Eurosport.

Bovendien begon de Nederlander niet topfit aan het toernooi in de Verenigde Staten. Griekspoor zou zich oorspronkelijk voorbereiden in Cincinnati, maar vlak voor de start raakte hij geblesseerd aan zijn buikspier.

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