'Gevallen' toptennisster (31) diep bedroefd door heftige besluit: 'Lieve allemaal...'

Hoewel het toernooi nog een paar weken op zich laat wachten, moet Kristina Mladenovic al een streep zetten door haar deelname aan Roland Garros. Dat bevestigde de Franse toptennisster met een emotionele post op sociale media.

De Frans-Servische tennisster Kristina Mladenovic kampt al enige tijd met een blessure die haar van de baan houdt. Daarom heeft ze besloten de tweede Grand Slam van het seizoen over te slaan. “Lieve allemaal, zoals jullie misschien hebben gemerkt, kan ik al meer dan twee maanden niet spelen vanwege een gecompliceerde blessure. Met pijn in mijn hart kondig ik aan dat ik dit jaar niet kan deelnemen aan Roland Garros."

Zorgen nemen toe rond Botic van de Zandschulp: Nederlandse tennisser moet vrezen voor deelname aan Roland Garros Het zijn onzekere weken voor Botic van de Zandschulp. De Nederlandse tennisser raakte twee weken geleden geblesseerd tijdens het masterstoernooi in Madrid en is daar nog altijd niet van hersteld. Deelname aan Roland Garros lijkt zelfs op de tocht te staan.

Vrije val

De 31-jarige zit in een vrije val door haar blessure. Ooit was ze de nummer 10 van de wereld, nu staat ze 23ste. "Sinds mijn debuut in 2008 heb ik het geluk gehad regelmatig te spelen op dit toernooi dat veel voor me betekent, en daarom mis ik de editie van dit jaar met grote droefheid. Helaas duurt deze blessure al een tijdje. Hoewel het herstelproces lang en soms frustrerend is, is mijn prioriteit om goed te genezen, zodat ik 100 procent fit en vooral pijnvrij kan terugkeren”, aldus Kristina Mladenovic.

Servische roots

Mladenovic is geboren in Frankrijk, maar heeft Servische roots. Haar vader is voormalig handbalspeler Dragan Mladenovic en haar moeder Dzenita (meisjesnaam Helic) was een volleybalster. Hoewel ze ervoor heeft gekozen om het land te vertegenwoordigen waar ze is opgegroeid, voelt Kristina zich ook verbonden met Servië, waar ze vaak is geweest.

Toptennissers strijden in Rome om duizelingwekkende bedragen aan prijzengeld tijdens laatste test voor Roland Garros De beste tennissers ter wereld verzamelen zich deze week in Rome voor de laatste grote test in aanloop naar Roland Garros. Jannik Sinner maakt in eigen land zijn comeback, terwijl Alexander Zverev en Iga Swiatek proberen om hun titel te gaan verdedigen. In de Italiaanse hoofdstad doen ook een aantal Nederlanders mee en zij strijden om flinke bedragen aan prijzengeld.

'Ze liegt niet'

“Natuurlijk gingen we vaker toen de kinderen jonger waren en onze ouders nog leefden. Wij "ouderen", zoals ze zeggen, gaan nu wat vaker dan de kinderen. Kristina zegt vaak dat ze Servisch is qua temperament en dat is echt zo. Ze liegt niet. Dat klopt. Onze kinderen zijn geboren in Frankrijk, maar ze weten waar ze vandaan komen. Ze kennen hun roots”, vertelde Dzenita eerder in een interview met Sportal.

'Spreken van Servisch'

“Ze is opgegroeid met het spreken van Servisch. Er zijn veel Servische families die in het buitenland wonen en hun kinderen geen Servisch spreken, dat is jammer. Dat is bij ons niet het geval”, benadrukte haar vader Dragan.