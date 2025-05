Toptennissers strijden in Rome om duizelingwekkende bedragen aan prijzengeld tijdens laatste test voor Roland Garros

De beste tennissers ter wereld verzamelen zich deze week in Rome voor de laatste grote test in aanloop naar Roland Garros. Jannik Sinner maakt in eigen land zijn comeback, terwijl Alexander Zverev en Iga Swiatek proberen om hun titel te gaan verdedigen. In de Italiaanse hoofdstad doen ook een aantal Nederlanders mee en zij strijden om flinke bedragen aan prijzengeld.

De grote graveltoernooien volgen elkaar inmiddels in snel tempo op en dat betekent maar één ding: het duurt niet lang meer voordat Roland Garros gaat beginnen. De beste mannelijke en vrouwelijke speelster krijgen nog één kans om te sleutelen aan hun vorm en dat moet dan gebeuren in Rome.

Djokovic ontbreekt, Sinner keert terug

Het is het laatste toernooi waar alle wereldtoppers elkaar tegen gaan komen. Bij de mannen ontbreekt er echter wel eentje: zesvoudig winnaar Novak Djokovic doet voor het eerst sinds 2006 niet mee aan het hoofdtoernooi in de Italiaanse hoofdstad.

Daar staat tegenover dat Sinner na een dopingschorsing van drie maanden terugkeert. De Italiaan is in eigen land als eerste geplaatst, titelverdediger Zverev is de nummer 2 en Carlos Alcaraz, die terugkeert na een blessure, is als derde ingeschaald.

Sabalenka en Swiatek favoriet

Aryna Sabalenka is bij de vrouwen de grote favoriet. Zij won de laatste twee WTA 1000-toernooien in Miami en Madrid. De Belarussische is als eerste geplaatst in Rome. Sabalenka verloor vorig jaar de finale van Swiatek. De Poolse won het toernooi ook al in 2021 en 2022 en mag dus zeker niet worden afgeschreven, maar de nummer 2 van de wereld gaat momenteel door een moeilijke fase.

Nederlandse inbreng

Er doen in ieder geval drie Nederlanders mee aan het toernooi in Rome. Tallon Griekspoor en Suzan Lamens waren rechtstreeks geplaatst, terwijl Arantxa Rus zich overtuigend door de kwalificaties sloeg. Jesper de Jong kan zich ook nog via het kwalificatietoernooi gaan plaatsen.

De wereldtoppers en de Nederlandse tennissers kunnen in de Italiaanse hoofdstad hun bankrekening gaan spekken. Er staan namelijk enorme bedragen aan prijzengeld op het spel, maar er is wel een verschil tussen de mannen en de vrouwen. De winnaar bij de heren krijgt net iets minder dan een miljoen euro, terwijl de winnares van het vrouwentoernooi het met een tonnetje minder moet doen.

Prijzengeld Rome (mannen)

Resultaat Prijzengeld Winnaar € 985.030 Verliezend finalist € 523.870 Halve finale € 291.040 Kwartfinale € 165.670 Vierde ronde € 90.445 Derde ronde € 52.925 Tweede ronde € 30.895 Eerste ronde € 20.820

Prijzengeld Rome (vrouwen)