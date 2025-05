Zorgen nemen toe rond Botic van de Zandschulp: Nederlandse tennisser moet vrezen voor deelname aan Roland Garros

Het zijn onzekere weken voor Botic van de Zandschulp. De Nederlandse tennisser raakte twee weken geleden geblesseerd tijdens het masterstoernooi in Madrid en is daar nog altijd niet van hersteld. Deelname aan Roland Garros lijkt zelfs op de tocht te staan.

Van de Zandschulp speelde twee weken geleden in de eerste ronde in de Spaanse hoofdstad tegen de Duitser Jan Lennard Struff en het noodlot sloeg toe tijdens de beslissende derde set. Hij moest bij een 4-1 achterstand opgeven met een liesblessure en die kwetsuur kostte hem ook deelname aan het masterstoernooi in Rome, dat deze week begonnen is.

Onzekerheid over Roland Garros

Van een rentree op de tennisbaan is voorlopig nog geen sprake. De maakt de uit Veenendaal afkomstige tennisser via zijn sociale media bekend. "Helaas ben ik nog steeds geblesseerd na Madrid. Hopelijk keer ik over een paar weken terug op de baan", laat Van de Zandschulp via Instagram aan zijn fans weten.

Daarmee lijkt zijn deelname aan Roland Garros dus in gevaar. Het tweede grandslamtoernooi van dit jaar begint op zondag 25 mei. Van de Zandschulp werd de afgelopen twee jaar telkens in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs. Drie jaar geleden bereikte hij de derde ronde waarin gravellegende Rafael Nadal te sterk was. De Spanjaard won het toernooi in de Franse hoofdstad liefst veertien keer.

Wisselvallig jaar

Van de Zandschulp kende vooralsnog een wisselvallig jaar en daarmee ging hij op dezelfde voet verder als in 2024. Hij werd bij de eerste vijf toernooien van 2025 direct uitgeschakeld, maar leek het daarna weer wat beter op de rit te krijgen. De Nederlandse tennisser zorgde bij het toernooi van Indian Wells als lucky loser voor een gigantische stunt door wereldtopper Novak Djokovic te verslaan.

De 29-jarige Van de Zandschulp kwakkelt al een aantal jaar met zijn vorm. Hij was in 2022 nog de nummer 22 van de wereld, maar staat op dit moment nog maar net bij de eerste honderd van de ranglijst. De kans is groot dat hij binnenkort zijn status van nummer 2 van Nederland gaat verliezen.