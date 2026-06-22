Novak Djokovic maakt zich op voor Wimbledon. Daar hoopt hij zijn langverwachte 25e grandslamtitel te winnen. Dat zou voor de 39-jarige Serviër een record betekenen. Toch ziet een bekende tennisnaam het niet meer gebeuren.

Toni Nadal, de legendarische oud-coach en oom van Rafael Nadal, denkt dat dit het laatste jaar gaat zijn voor Djokovic als professional. Hij analyseerde de situatie van de Serviër. Aangezien Djokovic alles heeft gewonnen wat er te winnen valt, ziet Nadal de Serviër fysiek niet meer in staat om nog een grandslamtitel te veroveren, waardoor hij denkt dat zijn pensioen uit het tennis aanstaande is.

'Daarom zijn we getuige van zijn laatste seizoen'

In een interview met ESPN stelde Nadal dat de enige motivatie van Djokovic het winnen van zijn recordtitel is. Zodra hij zich niet meer in staat voelt dit doel te bereiken, zal hij zijn carrière beëindigen. Nadat hij Jannik Sinner versloeg in de halve finales van de Australian Open en de finale bereikte tegen Carlos Alcaraz, herleefde de hoop dat Nole nog een grote trofee aan zijn palmares zou toevoegen. Zijn nederlaag in de derde ronde van Roland Garros bracht zijn toekomst echter opnieuw ter sprake.

"Hij strijdt om nog een Grand Slam te winnen. Anders, welk belang zou een speler die al alles heeft gewonnen nog hebben? Daarom denk ik dat we getuige zijn van zijn laatste seizoen", sprak Nadal. "Voor Roland Garros werd mij gevraagd of ik Djokovic de titel zag winnen en ik antwoordde van niet. Niet omdat ik hem niet goed genoeg zou vinden, maar omdat de jaren tellen."

In de ogen van Nadal spaart de tijd niemand. "En Djokovic is geen uitzondering, hoewel hij de wereld een voorbeeld heeft gegeven van opoffering en inspanning om te blijven concurreren met de beste spelers in het circuit. Echter, in Grand Slam-toernooien, waar de wedstrijden veeleisender zijn, voelt zijn lichaam de inspanning naarmate hij verder komt in de competitie, waardoor het steeds moeilijker voor te stellen is dat hij nog een groot toernooi zal winnen", verklaarde hij.

"Als je elke twee dagen moet spelen, en in vijfsetters, is het herstel niet meer hetzelfde. De beweging is niet meer hetzelfde, je bent iets later bij de bal, en dit alles zie je terug in het spel", concludeerde de Spanjaard.

Olympische Spelen van 2028

Het is onzeker of dit het laatste jaar van Djokovic in het circuit zal zijn, maar één ding is zeker: het einde van zijn carrière nadert. De Serviër gaf toe dat het emotioneel zou zijn om met pensioen te gaan op de Olympische Spelen van 2028, maar dat is nog twee jaar van ons vandaan.

Tot die tijd staat voor de Serviër deelname aan het Grand Slam-toernooi van Wimbledon op het programma. De competitie op het gras van Londen, waar Djokovic zeven keer zegevierde, vindt plaats tussen 29 juni en 12 juli.