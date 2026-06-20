Andy Murray behoorde jarenlang tot de 'grote vier' in het tennis met Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic. Samen streden ze bij nagenoeg elk toernooi om de titel. Toch hoefde de Schotse ex-toptennisser niet lang na te denken over de keuze tegen wie hij het liefst speelde.

Andy Murray gold jarenlang als de beste tennisser uit het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat hij met zijn drie Grand Slam-titels behoorlijk achterblijft op zijn voormalig rivalen, wist hij wel vaker van Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal te winnen dan welke andere speler ook. Hij was tweemaal de beste op Wimbledon en won daarnaast in 2012 de US Open. Komende week keert Murray terug op het heilige gras als coach.

Blessure

In aanloop naar Wimbledon is Murray te gast bij voormalig cricketspeler Kevin Pietersen. Daar vertelde hij openhartig over zijn eerste jaren op de ATP-tour. Eén van zijn latere rivalen werd al snel zijn grote voorbeeld. "Ik keek graag naar Federer. Toen ik 16 was had ik een blessure, waardoor ik ongeveer zes maanden niet kon spelen", begon Murray.

"Ik zat toen aantekeningen te maken over hem en keek naar veel van de topspelers. Dat hielp me enorm, want toen ik eenmaal op de tour kwam, had ik het gevoel dat ik zoveel van hen had gezien dat ik al een plan had hoe ik tegen hen zou spelen", meent de ex-tennisser uit Glasgow.

Favoriete tegenstander

Op de vraag tegen wie hij het liefst speelde van Federer, Nadal en Djokovic hoefde Murray niet lang na te denken. De voormalig nummer één koos direct voor Federer. "Hij was destijds de onbetwiste nummer één van de wereld. De eerste keer dat ik tegen hem speelde was in 2005", aldus Murray. "Ik speelde tegen hem in de finale van een toernooi in Bangkok. Dat was mijn eerste finale op de ATP Tour. Ik speelde eigenlijk een goede wedstrijd, maar ik verloor."

Murray speelde uiteindelijk 25 keer tegen de Zwitserse tennislegende en won daarvan elf partijen. Ondanks zijn negatieve balans keek hij met meer plezier terug op duels met Federer dan op ontmoetingen met Nadal of Djokovic. "Ik heb in totaal 25 keer tegen hem gespeeld. Ik heb elf keer van hem gewonnen en ik vond het niet zo erg om tegen hem te spelen als tegen de anderen", aldus Murray.

Door het feit dat hij als jonge speler zo opkeek tegen Federer werd dat gelijk zijn favoriete tegenstander. Bovendien is zijn record tegen de Zwitser een stuk beter dan tegen Nadal (7-17) en Djokovic (11-25). Wellicht heeft dat ook nog iets met zijn keuze te maken.

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