Elena Rybakina heeft in haar voorbereiding op Wimbledon een klap moeten verwerken. Na een verrassende nederlaag, moet ze nu ook een blessure verwerken.

De Kazachse Rybakina is vooraf gezien één van de favorieten voor de eindzege op Wimbledon. De nummer twee van de wereld wordt gezien als een van de weinigen die Aryna Sabalenka het vuur aan de schenen kan leggen. Rybakina won dit jaar al de Australian Open en in 2022 was ze al eens de beste op Wimbledon. Dit keer is haar voorbereiding op het Engelse grastoernooi echter alles behalve veelbelovend te noemen.

Dramatische voorbereiding Rybakina

Het begon al met het WTA-grastoernooi in Berlijn. In de Duitse hoofdstad spelen veel topspeelsters het voorbereidingstoernooi op Wimbledon, maar dat verliep voor Rybakina dramatisch. De nummer twee van de wereld stroomde in bij de laatste 16, maar daar moest ze direct haar meerderen erkennen in Alexandra Eala. In twee sets ging Rybakina ten onder tegen de speelster die maar liefst 32 plekken lager staat op de WTA-ranglijst.

Daarna zou Rybakina het grastoernooi van Bad Homburg spelen voordat Wimbledon op maandag 29 juni begint. De Kazachse heeft zich echter af moeten melden voor het toernooi in de Duitse stad. In een statement vertelt Rybakina dat ze te veel last heeft van de rechterkant van haar heup. "Ik moet met de medische staf gaan kijken en verdere tests ondergaan om meer te kunnen zeggen over volgende stappen. Iedereen bedankt voor het begrip en de steun", laat Rybakina weten in haar statement.

Wimbledon

Het is dus nog maar de vraag of Rybakina mee zal kunnen doen aan Wimbledon. De nummer twee van de wereld durfde hier nog geen uitspraken over te doen. Mocht Rybakina af moeten haken, dan is ze de zoveelste topspeler die niet meedoet in Londen. Eerder moesten bij de mannen Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti al verstek geven vanwege een blessure.

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