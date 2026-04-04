Botic van de Zandschulp heeft verloren van Mariano Navone tijdens de halve finale van het ATP-toernooi in Boekarest. De Nederlander kwam in drie sets twee keer op matchpoint, maar moest na een wedstrijd die uren duurde zijn meerdere erkennen in de Argentijn: 5-7, 7-6, 7-5.

Van de Zandschulp startte uitstekend tegen de Argentijn en bouwde al gauw een ruime voorsprong uit in de eerste set. Daarna kreeg de Nederlander het echter moeilijk tegen de verdedigend sterke Navone, die zich weer terug knokte naar 5-5. Van de Zandschulp herpakte zichzelf net op tijd en trok de set met 7-5 naar zich toe.

Ook in de tweede set nam Van de Zandschulp een nipte 1-0 voorsprong, maar Navone kwam direct langszij, waarna de stand voortdurend gelijk op ging. De set duurde daardoor behoorlijk lang, terwijl de zon ondertussen steeds feller scheen in Boekarest. Van de Zandschulp kwam twee keer op matchpoint, maar het lukte de Nederlander niet om de partij over de streep te trekken, waarna er een tiebreak aan te pas moest komen om de setwinnaar te bepalen. Uiteindelijk trok de Argentijn aan het langste eind.

Wedstrijd duurde uren

Ook de derde set ging extreem gelijk op. De wedstrijd duurde daardoor enorm lang en dat begon Van de Zandschulp zichtbaar op te breken, terwijl de Argentijn ondertussen steeds meer het publiek voor zich won. Na lange rally's kwam Navone uiteindelijk op matchpoint en verzilverde deze.

Kwartfinale

Vrijdag versloeg de nummer 62 van de wereld de Bosnische Damir Dzumhur in twee sets: 6-3 6-3. Zoals de zaken er nu voor staan, stijgt hij na deze week naar plek 51 op de ATP-ranking. Het was zijn eerste halve finale sinds augustus 2025. Daarnaast staat hij sinds begin 2024 buiten de top 50, maar een terugkeer op korte termijn is dus zeer realistisch.

Jesper de Jong onderuit in kwalificatiewedstrijd

Ondertussen speelde Van de Zandschulps landgenoot Jesper de Jong een kwalificatiewedstrijd voor het ATP-toernooi in Monte Carlo. De nummer 99 van de wereld nam het daar op tegen de Chileense Cristian Garín en verloor in drie sets: 7-5, 1-6, 6-1.