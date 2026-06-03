Matteo Berrettini heeft woensdag in de kwartfinale van Roland Garros opgegeven. De toptennisser had het erg zwaar tijdens de partij en dat leverde pijnlijke beelden op. De Italiaan zat in tranen op de bank.

De Italiaanse tennisser Matteo Arnaldi heeft de halve finale van Roland Garros bereikt. Hij zag in zijn partij in de kwartfinale in Parijs landgenoot Matteo Berrettini met een blessure opgeven in de tweede set. Arnaldi leidde met 7-5 5-2.

In de tweede set kwam Arnaldi twee keer een break voor. Berrettini had na drie games al een keer een medische time-out aangevraagd, omdat hij last leek te hebben van zijn heup. Enkele games later kon hij echt niet meer. Hij zat in tranen op de bank, met zijn hoofd in zijn handen. Vervolgens gaf hij aan dat hij niet verder kon spelen.

'Dit is zwaar'

"Dit is zwaar", zei Arnaldi. "We hebben allebei veel gespeeld, dus het is normaal dat we niet op ons best waren, maar je wenst niemand toe dat zijn toernooi zo eindigt. Ik hoop dat hij snel herstelt. Het grasseizoen begint al snel."

"Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld", vervolgde Arnaldi de mooie woorden voor zijn landgenoot. "We doen het zo goed met Italië. Ik voel met hem mee." Arnaldi neemt het in de halve finale op tegen een andere landgenoot: Flavio Cobolli.

Bron: Eurosport/HBO Max

Halve finales

De als tiende geplaatste Italiaan versloeg in zijn kwartfinale Félix Auger-Aliassime uit Canada in vier sets: 4-6 6-4 6-4 6-4. De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Tsjech Jakub Mensik.

Arnaldi versloeg in de eerste ronde in vier sets Tallon Griekspoor. De Italiaan, die voor het toernooi op plaats 104 van de wereldranglijst stond, speelde daarna nog een viersetter en twee lange vijfsetters. In een lange eerste set tegen Berrettini verloren beide tennissers twee keer hun opslagbeurt, totdat Arnaldi op 6-5 op zijn tweede setpoint toesloeg.

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