Daniil Medvedev heeft zich wederom negatief uitgelaten over de arbitrage tijdens een groot toernooi. De Rus was in zijn tweede ronde van de China Open niet te spreken over de hawk-eye techniek en de reden dat die niet wordt getoond aan het publiek.

Medvedev speelde in de tweede ronde van de China Open tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De wedstrijd won hij met 2-0, maar in het slot van de wedstrijd speelde toch zijn woede weer op. Medvedev vond dat een replay van de hawk-eye technologie op het grote scherm getoond moest worden, maar dat gebeurde niet. De Rus kon zich daarom ook niet inhouden.

"De ATP betaalt toch miljoenen om die hawk-eye hier te krijgen? Laat hem dan ook zien! Als je tien miljoen per jaar betaalt voor die hawk-eye, dan moet je het ook laten zien toch", snauwde Medvedev richting de umpire van dienst tijdens het Chinese toernooi.

Woedeuitbarstingen

Medvedev staat er sowieso om bekend dat hij nog al eens een woedeuitbarsting kan krijgen op de baan. Zo herinneren veel fans zich nog dat de Rus tegen een camera langs het veld botste tijdens zijn duel met Andrey Rublev op de Cincinnati Open in 2021. Medvedev was daar zo woest over, dat hij een schop tegen de camera uitgaf en zei dat de cameraman hem in de weg stond.

Ook Medvedev zijn recente uitbarsting op de US Open zal nog bij veel mensen in het geheugen gegrift staan. In de eerste ronde verloor de Rus van de Fransman Benjamin Bonzi. Dat zorgde voor heel veel woede bij Medvedev, die zijn racket kapot sloeg op zijn stoel en zich onsportief gedroeg tegenover Bonzi. De Rus kreeg voor die acties een gigantische boete van meer dan 32.000 euro. Het is niet bekend of hij ook een boete zal krijgen voor zijn gedrag in China. Medvedev neemt het maandag in de derde ronde van het toernooi op tegen Alexander Zverev.