Heftige verwensingen naar Nederlandse tennisser Jesper de Jong na medische time-out en zure nederlaag

Voor Jesper de Jong is de achtste finale van het ATP-toernooi in Marrakesh uitgelopen op een drama. De Nederlandse toptennisser had de touwtjes in handen tegen de Pool Kamil Majchrzak, maar gaf het helemaal weg. Het kwam hem op heftige verwensingen te staan.

De Jong (24) vierde afgelopen weekend een persoonlijke mijlpaal nadat hij voor het eerst in zijn carrière in de top-100 van de ATP-ranking kwam. Hij mocht dat meteen vieren met een toernooi in Marokko, waar hij in de eerste ronde veel te sterk was voor thuisspeler Elliot Benchetrit. Die stond veel lager op de wereldranglijst én was met een wildcard toegelaten. De Jong was woensdag op weg naar een mooie zege op de Pool, toen het misging voor de Nederlander.

Medische time-out

De Jong kwam 5-2 voor in de eerste set en mocht even later op 5-3 serveren voor setwinst. De Pool knokte zich echter helemaal terug in de wedstrijd, pakte de eerste set alsnog via een tiebreak en liep in de tweede set uit naar een 4-1 voorsprong. De Jong kreeg last van zijn voet en moest toen zelfs een medische time-out aanvragen bij de umpire. Na een behandeling kon de Nederlander wel verder, maar was de wedstrijd gespeeld. Zonder nog tegengas te geven moest hij de zege aan Majchrzak laten.

Voor de vriend van de Nederlandse topschaatsster Pien Hersman zal de nederlaag op het Marokkaanse gravel al zuur genoeg zijn, gezien de goede vorm waar hij in zat. Maar hij kan maar beter de sociale media links laten liggen, want uit het niets gingen buitenlandse accounts over de schreef en wensten De Jong de ergste dingen toe. Die hadden duidelijk geld ingezet op een zege van de Nederlander, vandaar de heftige verwensingen.

Uitgescholden

De Jong wordt beschuldigd van matchfixing en wordt aan alle kanten uitgescholden. De 'netste' reacties zie je hieronder, de heftigste scheldpartijen zijn op sociale media te vinden bij het zoeken van zijn naam.

Jesper De Jong sucks — sportsbetnchill (@sportsbetnchill) April 2, 2025

Jesper de Jong 5-4 lost first set 5-7. Master of rigged matches — The Duke (@YankeesKnicks1) April 2, 2025

INVESTIGATE THIS FUCKING GUY HAHAHAHA JESPER DE JONG 🤡 pic.twitter.com/e7WHRHLfxx — SJ 🔪 (@SJPickit) April 2, 2025

Jesper De Jong. The slurs for you have not been invented yet. From Serving 5-3 for the first set to this. 🤮 disgusting is an understatement — NURSULTAN 👑 💡 (@_Osilama) April 2, 2025