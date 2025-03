'Nieuwe' Nederlandse toptennisser (24) moet bijzondere mijlpaal later vieren: 'Dan kan ik er pas van genieten'

Jesper de Jong sprak jarenlang zijn doelstelling hardop uit: de Nederlandse tennisser wilde in de top-100 van de ATP-ranking komen. Het lukte de 24-jarige Haarlemmer afgelopen weekend, na een goede run in Spanje. Maar hij kan zijn bijzondere mijlpaal voorlopig niet vieren.

"In het tennis is het helaas zo dat je vaak niet lang kan stilstaan bij je prestaties, laat staan ze vieren", zegt de kersverse top-100-speler vanuit de Marokkaanse stad Marrakesh tegen Sportnieuws.nl. "Ik kan er pas weer van genieten als ik thuis ben, maar ook dan ben ik er maar kort en moet ik weer door. Zo werkt het nou eenmaal in het tennis."

Geen ranking

Met twee verloren finales (enkel- en dubbelspel) in Murcia en een verloren halve finale in Girona afgelopen weekend, wist De Jong al op zaterdag dat het niet meer mis kon met zijn klassering bij de beste honderd tennissers van de wereld. Maar veel familie, kennissen, vrienden en fans dachten dat het na zijn goede prestaties in Murcia al zover was. "Maar die week kwam er precies geen officiële ranking uit."

Irritant

Grinnikend vertelt De Jong hoe heel veel mensen hem toen al feliciteerden met een plek in de top-100. Maar hij moest ze allemaal vertellen dat hij nog minstens een week moest wachten. Een week waarin veel concurrenten in actie kwamen en hij zelf ook nog moest spelen. "Dat was irritant, want ik kon nog niet met die ranking bezig zijn." Afgelopen weekend kwam het verlossende bericht. Terwijl De Jong online zijn concurrenten in de gaten hield, wist hij voor zichzelf dat de buit binnen was.

'Dat maakt me blij en trots'

"Ik heb veel livescores bijgehouden. Dat doe ik wel vaker, maar dat heeft me ook weleens tegengehouden. Nu was het menselijk dat ik keek. Op zaterdag kon niemand mij meer inhalen, mede omdat ik zelf een halve finale haalde. Dat ik het op eigen houtje heb bereikt, maakt me blij en trots. Dat was een mooi moment. Maar ik heb het nog niet kunnen vieren, dat komt wel als ik thuiskom. Het mooie aan een top-100-ranking is dat die altijd blijft bestaan, dus ik kan er altijd op terugkijken."

Marokko

Terwijl Nederland het feestje wel vast meevierde, zat De Jong alweer in het vliegtuig naar Marrakesh voor het volgende toernooi. In Marokko speelt hij weer een ATP-toernooi, een stapje hoger dan de Challenger-toernooien van afgelopen weken. "Daar ben ik wel blij mee, want er zijn meteen veel punten te halen. Voor veel mensen is dit hun eerste toernooi op gravel, terwijl ik al veel wedstrijden in de benen heb en goed speel."

'Mezelf niet uitblussen'

Zijn prestaties in Marrakesh bepalen mede of hij wel of niet kan vieren dat hij zijn doel heeft behaald. "Als ik hier snel verlies, kan ik nog naar Monte Carlo om daar hopelijk een mooi toernooi te spelen. Als ik hier wat verder kom, kan ik erna een weekje naar huis om bij mijn prestatie stil te staan. Maar ik wil ook weer fit zijn voor de toernooien in Madrid, Barcelona en Milaan, dus ik moet mezelf ook niet uitblussen."

Nieuw doel

Nu de vriend van topschaatsster Pien Hersman officieel tot de top-100 bij de mannen hoort, moet hij nieuwe doelen stellen voor zichzelf. "Erin komen is één ding, maar erin blijven is nog veel moeilijker. Ik wil een vaste waarde worden in die top-100 en er niet iedere keer uit- en in vallen. Als ik qua ranking er een nummer op moet plakken, dan wil ik uiteindelijk in de top-50 komen. Ik ben nog jong, hoop nog tien jaar op de tour te spelen, dus ik hoop dat ik tegen die tijd dat doel ook weer gehaald heb."