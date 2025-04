Tennisser Jesper de Jong boekt overtuigende zege tegen thuisfavoriet na bijzondere mijlpaal

Jesper de Jong heeft bij het ATP-toernooi van Marrakesh de tweede ronde bereikt. De kersverse top 100-speler was in Marokko met duidelijke cijfers te sterk voor thuisspeler Elliott Benchetrit: 7-5, 6-1.

De Jong hikte al lange tijd tegen de top 100 aan op de wereldranglijst en maandag was het eindelijk zover. De Nederlander haalde vorige week de halve finale van een Challenger-toernooi in Murcia en is daardoor de huidige nummer 98 van de wereld. Veel tijd om die mijlpaal te vieren had hij echter niet, want De Jong moest dinsdag alweer aan de bak in Marokko.

De Jong overtuigt

De Nederlander had het bij de loting goed getroffen, want Benchetrit is de nummer 608 op de wereldranglijst en mocht dankzij een wildcard meedoen in zijn thuisland. De Marokkaanse tennisser hield tot 5-5 gelijke tred met De Jong, maar vanaf dat moment ging het hard.

De Jong pakte vijf games op rij en daarmee was het duel direct gespeeld. Hij plaatste in de slotfase van de tweede set nog een break en serveerde de partij vervolgens zonder problemen uit. De Jong mag het in de volgende ronde op gaan nemen tegen de winnaar van de partij tussen de als zesde geplaatste Jaume Munar en de Poolse qualifier Kamil Majchrzak.

Top 100

De Jong is dus goed begonnen aan zijn tijdperk als top 100-speler. De Nederlandse tennisser sprak aan de vooravond van de partij in Marrakech met deze website over de bijzondere mijlpaal en gaf in dat interview aan dat hij nog veel meer ambities heeft.

Tallon Griekspoor

De Jong is niet de enige Nederlandse tennisser die deze week actief is. In Marrakesh doet ook Tallon Griekspoor mee. Hij is op voorhand de favoriet om het toernooi te winnen, want de Nederlandse nummer 37 is als eerste geplaatst in de Marokkaanse stad en mocht als beloning de eerste ronde overslaan. Hij weet nog niet tegen wie hij het in de achtste finales op moet nemen.