Vier uur en 33 minuten moest Stan Wawrinka alles geven wat hij in zich had om de Fransman Arthur Gea van zich af te slaan in de tweede ronde van de Australian Open. De veertigjarige veteraan redde het tijdens zijn afscheidstoernooi in Melbourne nét: 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 en 7-6.

De Zwitser won na een uitputtende vijfsetter van Gea en mag zich over twee dagen melden in de derde ronde van de Australian Open tegen toptennisser Taylor Fritz. Maar hij zal eerst flink moeten bijkomen. "Ik ben gesloopt", zei Wawrinka na de partij in het interview op de baan. De Zwitser ontving een wildcard van de organisatie om mee te mogen doen in Melbourne. "Het is mijn laatste Australian Open, dus ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Ik ben niet meer de jongste, dus ik heb extra energie nodig van het publiek."

Jannik Sinner

De drievoudig grandslamwinnaar is nu de eerste tennisser ouder dan 40 die de derde ronde van een grandslamtoernooi bereikt sinds Ken Rosewall op de Australian Open van 1978. Zo diep als Wawrinka hoefde titelverdediger Jannik Sinner verre van te gaan. De 24-jarige Italiaan was heen en meester tegen 'thuisspeler' James Duckworth. De winnaar van de laatste twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne zette in de tweede ronde de Australiër opzij: 6-1 6-4 6-2.

Weinig inspanning

Sinner heeft zich nog niet bovenmatig hoeven in te spannen in Melbourne. In de eerste ronde kreeg hij de winst na twee sets cadeau, omdat zijn Franse tegenstander Hugo Gaston opgaf. Tegen Duckworth ging het ook vrij snel. De thuisspeler bood af en toe fel tegenstand, maar Sinner pakte door op de momenten dat het moest. Hij speelde de wedstrijd uit met zijn achttiende ace. Sinner is als tweede geplaatst. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Amerikaan Eliot Spizzirri.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.