Stan Wawrinka heeft geen zin in een stil afscheid van het tennis. De veertig jaar oude Zwitser speelt in 2026 zijn laatste seizoen als prof en schreef maandag een stukje historie. 'Stan the Man' is pas de vierde speler van 40 jaar of ouder die op een Grand Slam een wedstrijd wint. De Serviër Laslo Djere was het slachtoffer van de succesvolle afscheidstournee van de legende.

Wawrinka is nog lang niet moe, blijkt ook wel hoe lang hij op de baan moest en bleef knokken. De veertigjarige rekende pas na bijna 3,5 uur af met de Serviër, die als 91ste van de wereld tot het toernooi doordrong. Wawrinka kreeg een wildcard en beloonde dat gebaar van de organisatie met een mooie partij. De naar plek 139 van de wereld afgezakte Zwitser speelt na zijn 3-1 zege op Djere in de tweede ronde tegen de winnaar van Jiri Lehecka - Arthur Gea. De Tsjech Lehecka is de nummer 19 van de wereld en dus een grote uitdaging voor Wawrinka.

Winnaar Australian Open

Maar als iemand weet hoe het spelletje werkt op de Australian Open, dan is het Wawrinka wel. Het is zijn twintigste keer op de eerste Grand Slam van het jaar en hij won het toernooi zelfs al eens. In 2014 won hij in Melbourne de Grand Slam. Hij versloeg toen Novak Djokovic én Rafael Nadal (in de finale) en bereikte plek drie van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Mede door zijn eerste Grand Slam-eindzege zou hij in de jaren erna ook Roland Garros én de US Open winnen. Wawrinka keerde dus maar wat graag terug voor zijn laatste 'AO'.

'Duizendmaal dank'

"Allemaal dankzij jullie, duizendmaal dank", sprak hij met gebroken stem na zijn zege op Djere in de eerste ronde van de 2026-editie. "Het is een lange en mooie reis geweest, ik heb fantastische herinneringen hier. De enige reden dat ik terugkeer hier is voor jullie, de fans die mij heel mooi steunen. De passie is er nog steeds, vandaag was fantastisch en heel speciaal voor me. Ik ben dankbaar dat ik nog een wedstrijd kan spelen hier."

Vierde veertigplusser met Grand Slam-zege

Wawrinka is pas de vierde speler van 40 jaar of ouder die een wedstrijd wint op een Grand Slam. Jimmy Connors (1992) en Ivo Karlovics (2019) gingen hem voor sinds Ken Rosewall in 1978 op 44-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd speelde.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.