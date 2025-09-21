De Italiaanse tennissters hebben de Billie Jean King Cup gewonnen. Elisabetta Cocciaretto en Jasmine Paolini waren in de finale in de beide enkelspelen te sterk voor respectievelijk Emma Navarro en Jessica Pegula van de Verenigde Staten. Italië won de titel in het landentennis voor vrouwen vorig jaar ook al.

Cocciaretto versloeg Navarro in twee sets (6-4 6-4) en Paolini had ook maar twee sets nodig tegen Pegula: 6-4 6-2. Eerder versloegen de Italianen ook al China en Oekraïne. Vorig jaar was Italië in de finale te sterk voor Slowakije.

De Billy Jean King Cup werd gehouden in het Chinese Shenzhen. Door de zeges van de vrouwen hoefde er geen koppelpartij meer aan te pas te komen. De VS blijven recordhouder met achttien eindzeges in de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup.

Landentoernooi

Bij een ander toernooi waren de Europeanen minder succesvol. Van de vier wedstrijden werd er geen een gewonnen door onder meer Alexander Zwerev en Carlos Alcaraz. De Spanjaard ging zelfs erg hard onderuit. Taylor Fritz gaf de US Open-kampioen geen schijn van kans en won met 6-3, 6-2.