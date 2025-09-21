Alec Deckers is de zoon van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek en zijn vrouw Daphne Deckers. De 25-jarige tennisser speelt in de lagere regionen van het internationale tennis. Dat vergt enorm veel volharding, want een glamourleven is dat zeker niet. Deckers bereikte zondag echter een persoonlijke mijlpaal.

Deckers stond namelijk in de finale van een futuretoernooi in Portugal. Het evenement is ingedeeld in de categorie M25, wat inhoudt dat de totale prijzenpot uit 30.000 dollar bestaat. De winnaar krijgt daar ongeveer 4600 dollar van.

Het was voor Deckers de eerste keer dat hij in de eindstrijd stond van een M25-toernooi. Wel was hij vijfmaal present in de finale van een M15-toernooi, waar de prijzenpot uit 15.000 dollar bestaat en de winnaar iets meer dan 2000 dollar ontvangt. Vier keer won hij zo'n toernooi.

Setubal

In de Portugese stad Setubal overleefde Deckers vijf ronden overleefd om uiteindelijk in de finale te komen. Daarin nam hij het op tegen Mario Gonzalez Fernandez, een 23-jarige Spanjaard met plek 712 op de ATP-ranking. Ook hij haalde voor het eerst de eindronde van een M25-evenement. Het werd een mooie eindstrijd voor Alec Deckers. Hij verloor de eerste set nog wel met 3-6, maar daarna sloeg hij met 6-4 en 6-3 toe en kroonde zich zo tot winnaar.

Moeder Dapnhe Deckers volgde de verrichtingen van Alex uiteraard nauwgezet. Op Instagram deelde ze eerst een story waarin ze uitkeek naar de eindstrijd. "Morgen finale", schreef ze op zaterdag bij een korte video waarin Alec zijn halve finale speelt. Een dag later plaatste ze een trofee bij de beelden van het winnende punt van haar zoon.

Deckers

Krajicek en Deckers hadden een slimme reden om Alec de achternaam van zijn moeder te geven. De achterliggende gedachte is dat een kind met de opvallende naam Krajicek geen normaal leven zou kunnen leiden in Nederland. " Mijn ouders wilden mij en mijn zus wat langer in de luwte houden. Daarom hebben ze ons de achternaam van mijn moeder gegeven", zei hij in 2023 tegen De Telegraaf.

"Er is in Nederland maar één familie met de achternaam Krajicek en van Deckers zijn er veel meer. Ze dachten ons iets meer anonimiteit te geven, maar ze kwamen er al snel achter dat het niet veel uitmaakt."

Emma Deckers

Krajicek en Deckers hebben ook een dochter: Emma Deckers. Zij is model en timmert ook aan de weg als influencer. Onlangs liet ze zien hoe fit ze is geworden via het programma 'Dag één'. Ze schreef: "Wat een journey is het ook geweest en wat heb ik veel geleerd! Niet alleen over voeding, maar ook over mijn lijf, wat ik nodig heb, wat ik allemaal aankan."