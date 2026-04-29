Jannik Sinner heeft een einde gemaakt aan het tennissprookje van Rafael Jodar in Madrid. De 19-jarige tennissensatie stond in zijn geboortestad voor het eerst in de kwartfinales van een masterstoernooi en liet zich daarin van zijn beste kant zien, maar bleek nog net niet opgewassen tegen de nummer 1 van de wereld: 2-6, 6-7 (0).

De verwachtingen voor de clash tussen Sinner en Jodar waren hoog, want het Spaanse talent is de laatste weken aan een ongekende opmars bezig. In zijn thuisland zien ze in hem na Rafael Nadal en Carlos Alcaraz alweer de volgende Spaanse tennisgrootheid en dus hadden zich op de tribunes in Madrid met Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Raúl Gonzalez, Garbine Muguruza en Bernie Ecclestone een groot aantal beroemdheden verzameld voor de clash met Sinner.

Zij zagen dat Jodar zich bij vlagen prima kon meten met de Italiaanse nummer 1 van de wereld, maar op de belangrijke momenten bleek Sinner toch nog net wat beter dan de jonge Spanjaard. De in Madrid geboren tennisser kreeg bij een 2-1 voorsprong in de eerste set de kans om als eerste een break te plaatsen, maar vanaf dat moment drukte Sinner keihard het gaspedaal in en pakte hij relatief eenvoudig de set: 6-2.

Sinner tovert erop los op belangrijke momenten

Jodar liet zich echter niet uit het veld slaan door die tik en bood Sinner in de tweede set nog beter partij. Hij kreeg in totaal zelfs vijf breakpoints in de set, maar juist op die momenten sloeg de Italiaan de ene na de andere magische bal. Het leidde tot ongeloof bij zijn tegenstander en het Spaanse publiek op de tribunes.

Die gemiste kansen leken bij een 4-4 stand zijn tol te gaan eisen toen Sinner op zijn beurt drie breakpoints kreeg, maar Jodar werkte die gedecideerd weg en dwong uiteindelijk een tiebreak af. Dat was het moment waarop Sinner weer een tandje bijschakelde en Jodar begon juist fouten te maken. De Italiaan gaf geen punt weg in de tiebreak en maakte na bijna twee uur tennis een einde aan het sprookje van Jodar: 6-2, 7-6 (0).

Sinner verlengt winstreeks

Sinner verlengt door de zege op Jodar zijn winstreeks naar 21 duels en op masterstoernooien is hij zelfs al 26 partijen ongeslagen. Hij won het laatste ATP 1000-toernooi van 2025 in Parijs en pakte dit jaar de titel bij de eerste drie evenementen in Indian Wells, Miami en Monte Carlo.

De Italiaan neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Jiri Lehecka en Arthur Fils. De Tsjech en de Fransman spelen later op de woensdag tegen elkaar.