Spanje heeft over tennistalent deze eeuw niet te klagen met Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en het lijkt erop dat een nieuwe topper zich nu alweer aandient. De 19-jarige Rafael Jodar is bezig aan een ongekende opmars en bereikte maandag een nieuwe mijlpaal.

Het was na zijn zege in het juniorentoernooi van de US Open in 2024 wel duidelijk dat Jodar een groot talent was, maar het blijft altijd de vraag hoe zich dat vertaald tot de senioren. De lijst aan juniorenkampioenen die nooit door wisten te breken als prof is tenslotte erg groot.

Bij Jodar lijkt het erop dat hij de belofte wel gaat inlossen, want de jonge Spanjaard is bezig aan een waanzinnige opmars. De 19-jarige tennisser stond een jaar geleden nog op plek 911 van de wereldranglijst, maar is maandag terug te vinden op de 42e plaats. Het is voor het eerst dat de naamgenoot van Nadal in de top-50 van de wereld te vinden is.

Indrukwekkend opmars

Hoe snel de opmars van Jodar momenteel verloopt, blijkt wel uit het feit dat de Spanjaard drie weken geleden pas voor het eerst in de top-100 stond nadat hij bij het masterstoernooi van Miami knap de derde ronde had gehaald. Sinds het gravelseizoen van start is gegaan, gaat het echter helemaal hard. Net als zijn illustere naamgenoot Rafael Nadal blijkt Jodar zich op het gemalen baksteen als een vis in het water te voelen.

Hij pakte in Marrakech zijn eerste ATP-titel en haalde afgelopen week voor eigen publiek in Barcelona verrassend de halve finales. Het was voor het eerst dat hij zo ver wist te komen bij een ATP 500-toernooi. Dat leverde hem dertien plekken winst op en dus is Jodar nu de nummer 42 van de wereld.

Carlos Alcaraz en Rafael Nadal

Hoewel de doorbraak van Jodar indrukwekkend is, moet hij wel nog flink aan de bak om het voorbeeld van zijn landgenoten Alcaraz en Nadal te volgen. Zij wisten namelijk allebei op hun negentiende al voor het eerst een grandslamtoernooi te winnen. Jodar viert op 17 september zijn twintigste verjaardag en dat beteken dat hij dit jaar toe moet slaan op Roland Garros, Wimbledon of de US Open.

Hoewel Jodar dezelfde achternaam heeft als Nadal is hij niet vernoemd naar de 20-voudig grandslamkampioen. Zijn vader, opa en overgrootvader hebben allemaal die voornaam en die traditie werd bij de jonge tennisser voortgezet.

Mees Röttgering

De opmars van Jodar biedt ook hoop voor de Nederlandse tennisfans. De Spanjaard verloor eind 2024 namelijk nog de finale van het eindejaarstoernooi voor de beste junioren van Mees Röttgering. De Nederlander is maandag terug te vinden op plek 473 van de wereld, maar is wel bijna een jaar jonger dan Jodar en heeft dus nog even de tijd om door te breken.