Jesper de Jong pakt in Rome minder prijzengeld dan normaal, zelfs bij stunt op Jannik Sinner

Toptennisser Jesper de Jong is bezig aan het toernooi van zijn leven. Bij zijn debuut op een Masterstoernooi haalde hij direct de derde ronde. Maandagmiddag speelt de 'Lucky Loser' tegen nummer één van de wereld Jannik Sinner. Ook al weet hij te stunten, hij verdient minder prijzengeld dan normaal.

Eigenlijk had de 24-jarige Haarlemmer niet eens op de Italian Open in Rome moeten staan. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde en was uitgesloten van deelname. Maar door een late afmelding mocht hij zich alsnog opmaken voor zijn eerste deelname in een ATP1000-toernooi, na de grandslamtoernooien het belangrijkst.

Hij vocht zich door de eerste ronde door te winnen van de Kazach Alexander Shevchenko (6-2 6-4) en won een spectaculaire partij van de nummer 26 van de wereld, de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (6-0 6-2).

Prijzengeld Jesper de Jong

Zelfs al wint De Jong van Sinner, neemt hij niet het volledige bedrag aan prijzengeld mee. Verliezen bij de laatste 32 is goed voor een mooi bedrag van 51.665 euro aan prijzengeld. De Nederlander moet een behoorlijk gedeelte inleveren en dat heeft alles te maken met zijn status als Lucky Loser.

Minder geluk voor 'Lucky Loser'

De Jong werd als vervanger aangewezen voor de Fransman Benjamin Bonzi. Hij meldde zich kort voor het toernooi af, waardoor hij alsnog recht heeft op prijzengeld.

De regel is namelijk zo: 'De Lucky Loser die een speler vervangt die zich ter plaatse heeft teruggetrokken, ontvangt het prijzengeld van de laatste kwalificatieronde plus het prijzengeld dat is verdiend in het hoofdschema, minus het prijzengeld dat aan de teruggetrokken speler is uitbetaald.'

Bonzi heeft recht op het prijzengeld uit de eerste ronde, wat staat op €20.360. Dat bedrag wordt dus sowieso van het prijzengeld van De Jong afgetrokken. Als verliezer in de laatste kwalificatieronde kreeg de Nederlander 11.820 euro op zijn rekening gestort. Mocht De Jong verliezen van Sinner dan is de simpele rekensom: €51.665 + €11.820 - €20.360 = €43.125.

Jesper de Jong - Jannik Sinner

De nieuwe nummer twee van Nederland neemt het maandagmiddag om 15.00 uur op tegen de nummer één van de wereld, Jannik Sinner. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.