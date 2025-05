Toptennisser Jesper de Jong boekt onverwachts succes voor zijn partij tegen Jannik Sinner

Tennisser Jesper de Jong is bezig aan een sterk toernooi in Italië. De 24-jarige Nederlander is een debutant op het masterstoernooi, maar neemt het maandagmiddag in de derde ronde op tegen nummer één Jannik Sinner. Zijn goede prestatie levert een uniek moment in zijn loopbaan op.

De Jong beleeft het jaar van zijn leven. De Haarlemmer is bezig aan een opmars in de tenniswereld en ging begin dit jaar een magische grens over: hij behaalde de top 100 van de wereld. Maar daar is het nog niet afgelopen voor De Jong.

De tennisser plaatst zich door zijn positie binnen de top 100 van de wereld makkelijker voor grote toernooien, waar nóg meer punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. De Jong won twee partijen op de Italian Open, zijn debuut op een Masterstoernooi (ATP1000). Hij won van Alexander Shevchenko (6-2 6-4) en stuntte tegenover Alejandro Davidovich Fokina (6-0 6-2), nummer 26 van de wereld.

Unieke prestatie

Die winstpartij in combinatie met de goede prestaties in het begin van 2025 levert De Jong een mijlpaal op. Op de virtuele ATP-wereldranglijst is De Jong momenteel de nummer twee van Nederland. Hij staat op plek 87 van de wereld, twee plekjes hoger dan de flink teruggezakte Botic van de Zandschulp. Dat maakt De Jong de beste tennisser van Nederland na Tallon Griekspoor (ATP-33).

Jannik Sinner

De Jong moet maandagmiddag om 15:00 uur de wedstrijd van zijn leven spelen: hij neemt het op tegen Sinner. De Italiaanse nummer één van de wereld werd voor drie maanden geschorst vanwege doping en maakte in eigen land zijn rentree op de Italian Open. De toptennisser won de vorige partij met 6-3 6-4 van de Argentijn Mariano Navone.

Sinner en De Jong speelde eenmaal tegen elkaar. Vorig jaar troffen de tennissers elkaar in de tweede ronde van de Australian Open. Toen had de Italiaan weinig moeite met de Nederlander: 6-2 6-2 6-2.

Jesper de Jong - Jannik Sinner

De wedstrijd tussen Jesper de Jong en Jannik Sinner op de Italian Open (Internazionali BNL d'Italia) is om 15.00 uur live te zien op Ziggo Sport.