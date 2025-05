Gehavende Jesper de Jong ziet stunt tegen Jannik Sinner in het water vallen

Jesper de Jong heeft maandagmiddag verloren van Jannik Sinner bij het ATP-toernooi van Rome. De Nederlander maakte het de nummer één van de wereld erg lastig, maar kon door valpartijen in de tweede set niet meer voldoende tegenstand bieden.

De Jong begon uitstekend aan de wedstrijd in de hoofdstad van Italië en kwam met 1-0 voor in games. Vervolgens liet Sinner zien waarom hij mondiaal de beste is en draaide de achterstand om: 4-1. Maar de Nederlander liet zich niet uit het veld slaan en knokte zich brutaal terug tot 4-4. De Italiaan sloeg terug en won de eerste set uiteindelijk met 6-4.

In de tweede set was er bij een 3-1 stand een schrikmoment voor De Jong. Hij gleed hard onderuit en moest even gaan zitten, nadat hij even eerder ook al was gevallen. Zelfs Sinner kwam de tweede keer kijken hoe het met zijn tegenstander ging. Het zorgde er ook voor dat De Jong alweer zijn derde shirt aan moest: hij begon met oranje, droeg vervolgens grijs en eindigde de wedstrijd in een zwart shirt.

De Jong had door de valpartijen last van zijn pols en zag Sinner dan ook makkelijk uitlopen in de tweede set: 6-2.

Minder prijzengeld

De Jong gaat niet met het volle prijzengeld naar huis. Hij werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi, door een late afmelding van Benjamin Bonzi. De Fransman kreeg desondanks wel het bedrag wat een verliezer in de eerste ronde krijgt en dat wordt weer afgetrokken van het prijzengeld van De Jong.

De Nederlander verdiende desondanks flink bij, zeker toen hij in de tweede ronde voor een stunt zorgde door Alejandro Davidovich Fokina te verslaan. De Spanjaard is de nummer 26 van de wereld en ging hard onderuit tegen De Jong: 6-0 en 6-2.

Nummer 2 van Nederland

Voorafgaand aan het duel met de grote Sinner was al bekend dat De Jong de nieuwe nummer twee van Nederland was. De tennisser ging namelijk over Botic van de Zandschulp heen op de ATP-wereldranglijst en duldt alleen Tallon Griekspoor (nummer 33) nog voor zich.