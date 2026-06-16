Voor Tallon Griekspoor zit het ATP-toernooi van Halle er al na één partij op. De Nederlandse tennisser werd in Duitsland geklopt door Sho Shimabukuro, de Japanse nummer 97 van de wereld. De gefrustreerde Griekspoor zorgde tijdens de wedstrijd ook nog voor een opmerkelijk moment.

Griekspoor kwam vroeg in de eerste set een break achter en dat leidde voor de nodige frustraties. Hij kreeg bij een 3-2 achterstand kansen om terug te breken, maar zag de Japanner toch zijn servicegame houden. Vervolgens smeet hij zijn racket tegen het hek aan de zijkant van de baan.

Shimabukuro won de set met 6-4 en zette de Nederlander ook in het begin van de tweede set onder druk. De nummer 1 van Nederland wist uiteindelijk met veel moeite zijn service te behouden in een game die bijna een kwartier duurde. Dat gaf hem wat vertrouwen, want met een break in de zesde game trok Griekspoor de set naar zich toe.

Griekspoor leek op weg naar de zege toen hij de Japanner in het begin van de derde set wist te breken, maar Shimabukuro vocht zich terug. De Japanner brak terug en zette de Nederlander bij een 5-4 stand in de beslissende stand onder druk. Door een prachtige passing kwam de Japanner op matchpoint, dat hij vervolgens benutte.

Mindere fase

Griekspoor is bezig aan een slechte reeks sinds zijn terugkeer van een blessure die hij in februari op het toernooi van Dubai, waar hij de finale bereikte, opliep. Hij werd de afgelopen maanden al zes keer in de eerste ronde van een toernooi uitgeschakeld. Vorige week won hij in Rosmalen in de eerste ronde van Botic van de Zandschulp, maar werd hij vervolgens in de tweede ronde uitgeschakeld. Over een kleine twee weken begint met Wimbledon het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Voordat Griekspoor naar Engeland afreist doet hij komende week eerst nog mee aan het toernooi van Mallorca. De Nederlander is op het Spaanse eiland titelverdediger nadat hij daar vorig jaar zijn derde ATP-titel pakte.

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