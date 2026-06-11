Tallon Griekspoor is donderdag jammerlijk onderuit gegaan in de tweede ronde van de Libema Open. De Nederlandse toptennisser had geen antwoord op de sterke Chinees Zhizhen Zhang en verloor in twee sets: 7-6, 6-4. Griekspoor was na afloop erg hard voor zichzelf.

Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het grastoernooi van Rosmalen. De als zesde geplaatste Nederlander verloor redelijk kansloos van de Chinese nummer 214 van de wereldranglijst. Griekspoor won het Libéma Open bij Den Bosch in 2023. In de eerste ronde van deze editie had hij landgenoot Botic van de Zandschulp nog wel verslagen. Na zijn uitschakeling sprak hij zijn frustratie hardop uit.

"Dit was een hele slechte wedstrijd van mijn kant", zei hij in gesprek met Ziggo Sport. "Ik kreeg kansen genoeg in het begin van de wedstrijd, maar die benutte ik niet. Die had ik moeten pakken tegen een sterke serveerder. Ik ben zwaar ontevreden. Ik had hem een beter duel moeten geven."

Griekspoor begon nog goed tegen Zhang, die ooit 31e stond op de ATP-ranking. De Nederlandse nummer 41 van de wereld kreeg op 1-1 in de eerste set twee breakpoints, maar wist die niet te benutten. Dat waren ook meteen zijn enige breakkansen in de partij. Zhang won de tiebreak met 7-5 door een goede eigen service. In de tweede set wist Griekspoor enkele breakpoints tegen nog weg te werken, maar op 4-4 sloeg de Chinees alsnog toe. Hij serveerde de partij daarna uit.

'Een paar hele slechte maanden achter de rug'

Volgens de beste Nederlandse tennisser van de wereldranglijst is de nederlaag een beetje het verhaal van zijn hele jaar 2026, waarin het tot dusver maar moeizaam uit de verf komt. "Ik heb een paar hele slechte maanden achter de rug en ik kom hier ook zwaar tekort. Ik creër veel te weinig, maar hij was ook weer heel goed."

Het baart Griekspoor zorgen richting Wimbledon, het grastoernooi in Londen en de derde Grand Slam van het jaar aan het einde van deze maand. "Het zal echt veel beter moeten dan dit. Het is absoluut onder de maat, dit was echt niet goed. Het zal hard werken worden om te proberen hier uit te komen."

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