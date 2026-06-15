Voor Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, lijken de problemen nog niet voorbij. Ze moest afgelopen week opgeven bij het WTA-toernooi in Rosmalen en dat overkwam haar maandag opnieuw in Berlijn.

Potapova steeg na een geweldig gravelseizoen flink op de wereldranglijst, maar voorlopig kan partner van Griekspoor die lijn nog niet doorzetten op gras. Haar eerste toernooi op die ondergrond was in Rosmalen en na een mooie zege op Suzan Lamens ging het in de tweede ronde volledig fout. De Oostenrijkse moest in de tweede set opgeven vanwege ziekte.

Enkele dagen later stapte de geboren Russische opnieuw de baan op, maar haar klachten lijken niet te zijn opgelost. Tegen de Russische Ekaterina Alexandrova kwam ze er in de eerste set niet aan te pas. De nummer 19 van de wereld pakte de set binnen een half uur met 6-1.

Tweede opgave in week tijd

Dat was voor de geliefde van Griekspoor het signaal om er wederom de brui aan te geven. Aan het net wilde Alexandrova haar nog een knuffel geven, maar die weigerde Potapova. Ze schudde haar tegenstander wel de hand. Vermoedelijk wilde ze niet te dicht in de buurt van Alexandrova komen om haar niet ook aan te steken.

De voorbereiding van Potapova op Wimbledon valt door de problemen dus grotendeels in het water. De tennisster speelt volgende week nog wel het WTA-toernooi van Bad Homburg voordat ze naar Londen afreist.

Griekspoor bevindt zich momenteel overigens ook in Duitsland. Hij speelt deze week het toernooi van Halle. De Nederlander speelt daar in de eerste ronde tegen de Japanner Sho Shimabukuro. Griekspoor kan in die partij dus alsnog voor een sportief succes van Nederland tegen Japan zorgen nadat beide landen zondag gelijkspeelden op het WK.

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